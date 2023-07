8月4日放送テレビ朝日系『ミュージックステーション』夏の3時間半スペシャル出演が決定したTHE LAST ROCKSTARS

テレビ朝日系で8月4日放送の『ミュージックステーション』夏の3時間半スペシャル(後6:30)の全出演アーティストと披露曲が28日、解禁となった。

5年ぶりのMステ出演が発表されていたサザンオールスターズは、既に発表されていた新曲「盆ギリ恋歌」のテレビ初パフォーマンスのほか、VTR特別企画「マイ・ベスト・サザンオールスターズ国民投票」で選ばれた楽曲の中から“あの名曲”を披露することも決定した。

YOSHIKI(X JAPAN)、HYDE(L’Arc〜en〜Ciel)、SUGIZO(LUNA SEA/X JAPAN)、MIYAVIからなるスーパーバンド・THE LAST ROCKSTARSのMステ初登場が決定。民放番組で満を持しての初パフォーマンスとなる。

King & Princeはヒット曲「彩り」と最新曲「My Love Song」をスペシャルメドレーでパフォーマンス。郷ひろみ×DJ KOOは驚きのイベント会場からの生中継で、郷の名曲「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」を披露する。

VTR企画では「名シーン連発!視聴者1万人に聞いた 激推しアニメソングBEST20」を発表。初登場の女王蜂は、大ヒットアニメ『【推しの子】』エンディングテーマ「メフィスト」をテレビ初披露する。石崎ひゅーいは菅田将暉に提供した映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌「虹」をセルフカバーするほか、キタニタツヤ、サンボマスターらが人気アニメの主題歌を続々と披露する。

■『ミュージックステーション』3時間半スペシャル出演者&披露曲

石崎ひゅーい「虹」

Awich, SugLawd Familiar, CHICO CARLITO「LONGINESS REMIX」

関ジャニ∞「オオカミと彗星」

Kis-My-Ft2「ともに」

キタニタツヤ「青のすみか」

King & Prince「My Love Song」「彩り」

工藤静香「勇者の旗」

郷ひろみ×DJ KOO「人生シャバダバダー」「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」

サザンオールスターズ「盆ギリ恋歌」 VTR企画「マイ・ベスト・サザンオールスターズ国民投票」の中から名曲披露

サンボマスター「Future is Yours」

THE LAST ROCKSTARS

SHISHAMO 10YEARS THANK YOU!!!スペシャルメドレー「君と夏フェス~恋する~夏恋注意報」

女王蜂「メフィスト」

日向坂46「Am I ready?」

緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」

※50音順

関連キーワード 音楽