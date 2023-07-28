LINEマンガ 2023上半期ランキング1位の『私の夫と結婚して』

LINE Digital Frontierは28日、『LINEマンガ 2023上半期ランキング』を発表。2023年1月1日～6月30日の期間中、連載・単行本作品の読者数・いいね数・購入数など複数の要素を加味し、最も支持を集めた作品トップ20を公開した。

痛快な復讐劇で人気を博した『私の夫と結婚して』が、2022年間ランキングに続き1位に輝いた。2位には『入学傭兵』、3位には『再婚承認を要求します』、4位には8月11日に待望のシーズン2が開始予定の『鉄槌教師』が続いた。さらに、口コミで反響を呼び人気急上昇中の『作戦名は純情』が、今回新たに7位にランクインした。

このほか、9位『【推しの子】』（集英社）、10位『キングダム』（集英社）、13位『ブルーロック』（講談社）などメディア化で話題の人気作とともに、オリジナルwebtoon作品が多数ランクインする結果となった。

■LINEマンガ 2023上半期ランキング

1. 私の夫と結婚して（文/絵：LICO 原作：sungsojak／LINEマンガ）

2. 入学傭兵（原作：YC 作画：rakhyun／LINEマンガ）

3. 再婚承認を要求します（Alphatart, SUMPUL, HereLee （C）MSTORYHUB／LINEマンガ）

4. 鉄槌教師（原作：チェ・ヨンテク 作画：ハン・ガラム （C）YLAB／LINEマンガ）

5. 喧嘩独学（ストーリー：PTJ cartoon company 作画：金正賢スタジオ／LINEマンガ

6. 俺だけレベルMAXなビギナー（脚色：WAN.Z(redice studio) 原作：Maslow 作画：swingbat （C）RIVERSE／LINEマンガ）

7. 作戦名は純情（文：kkokkalee 絵：Dledumb／LINEマンガ）

8. 結婚商売（絵：Antstudio 脚色：hanheun 原作：KEN原作／RIVERSE）

9. 【推しの子】（赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社）

10. キングダム（原泰久／集英社）

11. 外見至上主義（T.Jun／LINEマンガ）

12. 義家族に執着されています（漫画：seungu 原作：Han Yoon seol／LINEマンガ）

13. ブルーロック（原作：金城宗幸 作画：ノ村優介／講談社）

14. アオアシ（小林有吾／小学館）

15. あなたがしてくれなくても（ハルノ晴／双葉社）

16. ナノ魔神（画：GGBG 脚色：Great H 原作：HANJUNG WOLYA （C）RIVERSE／LINEマンガ

17. 明日、私は誰かのカノジョ（Cygames, Inc.・をの ひなお／小学館）

18. 暁のヨナ（草凪みずほ／白泉社）

19. 君の死を望んでいた（原作：JINSEO 作画：ARAN 脚色：KIMAE （C）DAEWON C.I. Inc.／LINEマンガ）

20. 2周目冒険者は隠しクラス〈重力使い〉で最強を目指す（猫子・ちくわ・HxSTOON／HykeComic）

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