自主レーベル第1弾作品をリリースする阿部真央

シンガー・ソングライターの阿部真央が28日、初のアコースティックアルバム『Acoustic -Self Cover Album-』を9月20日にリリースすると発表した。

阿部は今年4月2日にヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスとのマネジメント契約を終了し、独立。今月5日には、ポニーキャニオン・IRORI Recordsと提携し、プライベートレーベル「KAGAYAKI RECORDS」を設立したと報告した。本作は同レーベルからの第1弾作品となり、自身初のアコースティックアルバムとなる。

アルバムはタイトル通り、「貴方の恋人になりたいのです」「じゃあ、何故」「boyfriend」「お前が求める私なんか全部壊してやる」などのアコースティックセルフカバーに加え、新曲を含む全13曲が収録される。

さらに本作は、「CDのみ」「CD+Blu-ray盤」「CD+DVD盤」の3形態で展開。Blu-rayおよびDVDには、撮り下ろされたスタジオセッションによるライブビデオや、レコーディングのメイキング映像が収録される。

10月からは今作を携えたアコースティックライブツアー『阿部真央 Acoustic Live Tour “I've Got the Power”』を全国10ヶ所で開催する。サポートメンバーを迎えたアコースティック編成でのライブになるが、地元・大分公演のみ、『“I've Got the Power” ~in hometown~』と題し、弾き語り形式のワンマンとして開催される。

■阿部真央『Acoustic -Self Cover Album-』収録曲(9月20日発売)

▼CD

・貴方の恋人になりたいのです

・じゃあ、何故

・boyfriend

・お前が求める私なんか全部壊してやる

ほか、全13曲予定

▼Blu-ray/DVD

・新規撮り下ろしStudio Session Live Video

・レコーディングメイキング

■『2ペプラ手越 -TWO MAN ZEPP TOUR-』

9月15日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama

出演:手越祐也、阿部真央

■『阿部真央 Acoustic Live Tour “I've Got the Power”』日程

10月6日(金) 愛知・名古屋ElectricLadyLand

10月14日(土) 福岡・DRUM LOGOS

10月15日(日) 大分・CANTALOOP II『Acoustic Live Tour “I've Got the Power”~in hometown~』

10月21日(土) 新潟・新潟LOTS

10月22日(日) 石川・金沢EIGHT HALL

10月27日(金) 東京・Spotify O-EAST

11月7日(火) 北海道・札幌cube garden

11月9日(木) 宮城・仙台darwin

11月17日(金) 広島・広島LIVE VANQUISH

11月23日(木・祝) 大阪・BIGCAT

