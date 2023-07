『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』に出場する扇久保博正 (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)に出場する扇久保博正(36)が28日、都内で行われた全選手インタビューに登場。バンタム級のベルトを賭けて対戦するフアン・アーチュレッタ(35)との試合への意気込みを語った。

同大会では朝倉海(29)とアーチュレッタによるバンタム級タイトルマッチが予定されていたが、海が今月4日に左膝内側側副靱帯損傷という大けが(全治6週間)を負ったため、欠場が決定。代打として、2021年のバンタム級グランプリ優勝者の扇久保の出場が決定した。

大会の3週間前にオファーを受けた扇久保だったが「短いようで長い充実した3週間で、ワクワクと不安といろんなものが混じり合った初めての経験をした。コンディションもやれる範囲は全てできた。早くリングの上で試合をしたい」と納得できるだけ仕上げてきた。

急な試合のオファー、しかも相手はベラトールの元王者という世界的強豪ファイター。試合決定直後は「ピリピリして家族に迷惑をかけてしまった」と振り返り、「奥さんが最大限に僕が集中できるようにサポートしてくれた」と妻の献身ぶりに感謝を伝えた。

代打を務めることになった朝倉海とは、RIZINで二試合やって一勝一敗。その存在を改めて聞かれると「仲良しこよしをするつもりはないんですけど、この階級を一緒に盛り上げてきた戦友」と表現した。

また、今大会には過去に三度対戦して三連敗している堀口恭司(32)も参戦する。アーチュレッタを下してベルトを獲得した先に“四度目”の堀口戦を見据えるかと聞かれると「はい、僕が勝つまで追いかけます」とさらなる野望を掲げた。



◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第8試合】

・フェザー級タイトルマッチ 5分3R

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第7試合】

・バンタム級タイトルマッチ 5分3R

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第6試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ 5分3R

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第5試合】

・70キロ契約5分3R

パトリシオ・ピットブル vs. 鈴木千裕

【第4試合】

・ライト級5分3R

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級5分3R

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級5分3R

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ契約5分3R

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦 5分5R

パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ 5分5R

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級5分3R

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級5分3R

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級5分3R

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

関連キーワード エンタメ総合