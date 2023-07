指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・=LOVE(イコールラブ)の最新シングル「ナツマトぺ」が、初週18.0万枚を売り上げ、7月25日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: ナツマトぺ / =LOVE

2位: STARS / B’z

3位: ノンフィクション / 松下洸平

4位: 握手をしよう~世界の国からこんにちは~ / 東京力車

5位: 好きになっちゃった / SKE48

6位: 青のすみか / キタニタツヤ

7位: YOU KNOW ME / PIGGS

8位: イフ/パラソルサイダー / MORE MORE JUMP!

9位: MIRAI / 桜田通

10位: 燈 / 崎山蒼志

<クレジット:オリコン調べ(2023/7/31付:集計期間:2023年7月17日〜7月23日)>

