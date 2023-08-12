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「２台ピアノ」広がる人気 集客力ある若手も増加、継続的なデュオも
「反田恭平×務川慧悟」「角野隼斗×亀井聖矢」「上原彩子×松田華音」「梅田智也×今田篤」…。人...
8月12日
俳優館新作ミュージカル「裸王」 「裸の王様には誰もがなりうる」
名古屋が拠点の「総合劇集団俳優館」が新作ミュージカル「裸王」を十七～二十日、名古屋市千種文化小劇場で...
8月10日
滋賀県ゆかりの打楽器奏者結集 ライヒの大作「ドラミング」に挑む
元京都市交響楽団の北川皎（きよし）、元大阪フィルハーモニー交響楽団の中谷満ら滋賀県ゆかりの打楽器奏者...
ピアノとヴァイオリン、ヴィオラで三重奏 ナゴヤ・フリューゲル・トリオ
ピアニスト山本敦子と、名古屋フィルハーモニー交響楽団ヴァイオリン奏者の松谷阿咲、次席ヴィオラ奏者の今...
8月9日
新美南吉はクラシック好き 日記に「ベートーベンの田園聞いた」
「ごんぎつね」などの童話で知られ、７月３０日に生誕１１０年を迎えた愛知県半田市出身の作家・新美南吉（...
日中戦争中、捕虜体験の痛み切々 名古屋でドキュメンタリー映画公開
日中戦争中、敵国で捕虜となった男性が体験を語るドキュメンタリー映画「戦影―売国奴と呼ばれた男たち...