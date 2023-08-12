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アン・セット・シス　山中惇史さん・高橋優介さんスペシャルインタビュー

2023年8月12日 09時14分 (8月12日 09時54分更新)

　山中惇史さんと高橋優介さんによるピアノデュオ「アン・セット・シス」にインタビュー。結成の経緯や２人での編曲の方法、８月２９日に４年ぶりに山中さんの出身地・愛知県岡崎市で開くリサイタルで世界初演する２台ピアノ版ラフマニノフの交響曲第２番についてなど、多岐にわたって聞きました。（聞き手・築山栄太郎）
※記事は８月１２日の中日新聞朝刊カルチャー面に掲載

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