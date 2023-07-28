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後半戦初登板の涌井秀章が4勝目を目指し先発【中日スタメン】

2023年7月28日 17時21分

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グラウンドでの練習を終えた涌井

グラウンドでの練習を終えた涌井

◇28日　巨人―中日（東京ドーム）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は鵜飼航丞外野手が7月9日の広島戦（バンテリンドームナゴヤ）以来のスタメン。後半戦初登板となる涌井秀章投手は4勝目を目指す。巨人はこの日出場選手登録された坂本勇人内野手と丸佳浩外野手がスタメン復帰。坂本が6月23日広島戦（マツダ）、丸が7月17日のヤクルト戦（神宮）以来のスタメンとなる。
【中日】
1番・中・岡林
2番・遊・龍空
3番・捕・宇佐見
4番・右・細川
5番・三・福永
6番・一・ビシエド
7番・二・村松
8番・左・鵜飼
9番・投・涌井
【巨人】
1番・二・吉川尚
2番・遊・坂本
3番・右・梶谷
4番・一・岡本和
5番・左・秋広
6番・中・丸
7番・捕・大城卓
8番・三・門脇
9番・投・井上
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