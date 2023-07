『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』に出場する朝倉未来 (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)に出場する朝倉未来(31)が28日、都内で行われた全選手インタビューに登場。フェザー級タイトルを賭けて対戦するヴガール・ケラモフ(31)との試合について語った。

ケラモフは2020年のRIZIN参戦以降は4勝1敗の好成績で、1敗も当時の王者の斎藤裕に判定1-2の接戦だった。4月の『RIZIN.41』では実力者の堀江圭功を圧倒して一本勝ちを収めると、未来が対戦相手に指名して今回の試合が実現した。

ケラモフの印象について「フィニッシュ率が高くてフィジカルが強い」と分析。「組みにくるケラモフと打撃で追い詰めていく俺の戦い」と試合展開を見据え、「強いやつと戦って、どっちが強いか決める。間違いなく面白い試合になる」と語った。

6月24日の『RIZIN.43』のタイトルマッチで、王者だったクレベル・コイケが計量失敗したことにより王座が剥奪され、未来VSケラモフが新王者決定戦となった。しかし未来は「タイトルとかチャンピオンとか、わかりやすだけで、俺はどっちが強いカニ興味がある。ベルトに執着はない。ケラモフを倒して、次はクレベルを倒す」と、タイトルよりも眼の前の試合に集中する。

クレベルも苦しんだ計量について、真夏の減量は「普段の練習で汗をかくし、水分も取るので体の塩分濃度が低くなるから、通常体重だと思っていたら1キロくらい水分が抜けてることがある」と難しさを明かす。自身にとって真夏の試合は2019年の矢地祐介戦以来となるが、現在の減量について「残り4.5キロ。けっこうキツいです」と打ち明けた。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第8試合】

・フェザー級タイトルマッチ 5分3R

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第7試合】

・バンタム級タイトルマッチ 5分3R

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第6試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ 5分3R

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第5試合】

・70キロ契約5分3R

パトリシオ・ピットブル vs. 鈴木千裕

【第4試合】

・ライト級5分3R

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級5分3R

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級5分3R

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ契約5分3R

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦 5分5R

パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ 5分5R

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級5分3R

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級5分3R

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級5分3R

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

関連キーワード エンタメ総合