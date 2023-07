『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』に出場するヴガール・ケラモフ (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)に出場するヴガール・ケラモフ(31)が28日、都内で行われた全選手インタビューに登場。フェザー級タイトルを賭けて対戦する朝倉未来(31)について語った。

ケラモフは2020年のRIZIN参戦以降は4勝1敗の好成績で、1敗も当時の王者の斎藤裕に判定1-2の接戦だった。4月の『RIZIN.41』では実力者の堀江圭功を圧倒して一本勝ちを収めると、朝倉未来が対戦相手に指名して今回の試合が実現した。

対戦相手の未来について聞かれると「朝倉選手が私に勝ってる面は何もない。打撃、レスリング、締め技、その時々にあわせどの方法でも勝ちにいけるイメージがある」と自信たっぷりに語り、「3ラウンド判定まで行かない、早い段階で決着をつける」と宣言した。

母国のアゼルバイジャンではRIZINが大きな人気で、今回の試合は生中継されることが決定。「自分の試合を家族などいろんな人に見てもらえることは、大きなモチベーションになります」と喜ぶ。同胞のトフィック・ムサエフが2019年のトーナメントで優勝して帰国した際には、空港には大勢のファンが駆けつけた。自身も未来を倒してベルトを獲得すると、同じくらいのフィーバーが期待されるが「2倍以上の盛り上がりになるでしょうね」と笑顔を見せた。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第8試合】

・フェザー級タイトルマッチ 5分3R

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第7試合】

・バンタム級タイトルマッチ 5分3R

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第6試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ 5分3R

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第5試合】

・70キロ契約5分3R

パトリシオ・ピットブル vs. 鈴木千裕

【第4試合】

・ライト級5分3R

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級5分3R

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級5分3R

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ契約5分3R

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦 5分5R

パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ 5分5R

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級5分3R

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級5分3R

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級5分3R

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

関連キーワード エンタメ総合