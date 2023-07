『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』に出場するフアン・アーチュレッタ (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)に出場するフアン・アーチュレッタ(35)が28日、都内で行われた全選手インタビューに登場。バンタム級のベルトを賭けて対戦する扇久保博正(36)、そして当初の対戦予定だったが負傷で欠場した朝倉海(29)について語った。

同大会では朝倉海とアーチュレッタによるバンタム級タイトルマッチが予定されていたが、海が今月4日に左膝内側側副靱帯損傷という大けが(全治6週間)を負ったため、欠場が決定。代打として、2021年のバンタム級グランプリ優勝者の扇久保が出場する。

緊急出場した扇久保博について「タフなフィジカルのファイターで、本当に努力して勝ち上がってきた選手。私のようにサムライの精神を持っていてにてる点がある」と高く評価する一方、「トークだけで勝ち上がってきた朝倉のような選手ではない」と欠場した朝倉海をバッサリと切った。

さらに「当初は私も朝倉との試合を楽しみにしていたし、彼も私と戦うことでアメリカでの試合のチャンスも出てきたと思うが、やはり彼は口だけのファイターで特別扱いを受けて試合を組んでもらうような立場だった。怪我をしても戦わないといけないが、直前で彼は逃げたので弱虫だと思っている」と厳しい言葉を投げかけた。

さらに、今回の試合でベルトを獲得してからの初防衛戦の相手として、朝倉海がふさわしいかと聞かれると「私は相手を選ぶ立場にないし、そういうつもりもない。朝倉はそうしてきたんだろうけど、(RIZIN CEOの)榊原さんと(ベラトール代表の)スコット・コーカーがどんな対戦相手を用意しようが、私は底に向かって戦っていくだけです」と考えを明かした。

一方、試合後の日本での予定を聞かれると「タイトルを取れば“ピープルズチャンピオン”なので日本のファンと交流したい。日本の文化や人々への理解を深めたいし、日常の生活や景色を見ていきたい。8月10日までいますので、ファンの方は私を見つけたら交流してください」と笑顔でファンに呼びかけた。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第8試合】

・フェザー級タイトルマッチ 5分3R

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第7試合】

・バンタム級タイトルマッチ 5分3R

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第6試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ 5分3R

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第5試合】

・70キロ契約5分3R

パトリシオ・ピットブル vs. 鈴木千裕

【第4試合】

・ライト級5分3R

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級5分3R

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級5分3R

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ契約5分3R

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦 5分5R

パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ 5分5R

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級5分3R

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級5分3R

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級5分3R

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

