『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』に出場するパトリッキー・ピットブル (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)に出場するパトリッキー・ピットブル(37)が28日、都内で行われた全選手インタビューに登場。ホベルト・サトシ・ソウザ(33)との試合に向けて、意気込みを語った。

今大会の目玉カードの一つとしてパトリッキー対AJ・マッキー戦が予定されていたが、マッキーが感染症のため1週間に欠場が決定。RIZINライト級王者のサトシが緊急参戦することなり、パトリッキー対サトシにカード変更された。

早めに来日し、“仮想マッキー”として朝倉未来と練習を重ねてきたパトリッキーは「未来は素晴らしいファイターであり、素晴らしいビジネスマン。今回はそのコネクションを生かすこともできた」と練習を振り返る。未来が手掛ける格闘技『BreakingDown』にも興味を持ち「見ていて楽しい。いくつかのエピソードをブラジル版でやってもいい、同じようなコンセプトの番組をブラジルで作ってもいい。ブラジルの人にも喜んでもらえると思うよ」と、BreakingDownの世界進出に太鼓判を押した。

今回大会は朝倉未来&朝倉海の朝倉兄弟の揃い踏みの予定だったが、海の欠場により消滅。しかしパトリッキーの弟のパトリシオ・ピットブルの緊急参戦が決定し、鈴木千裕との対戦も追加発表されたことで、ピットブル兄弟が揃い踏みする大会となった。

兄のパトリッキーは「朝倉兄弟がそろって出られなくなったのは残念だけど、俺たち兄弟が初めて揃って出場できることが楽しみ。それが、昔から見ていたPRIDEをやっていた日本でできるなんて、とてもうれしいよ」と喜びを表現した。



◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第8試合】

・フェザー級タイトルマッチ 5分3R

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第7試合】

・バンタム級タイトルマッチ 5分3R

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第6試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ 5分3R

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第5試合】

・70キロ契約5分3R

パトリシオ・ピットブル vs. 鈴木千裕

【第4試合】

・ライト級5分3R

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級5分3R

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級5分3R

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ契約5分3R

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦 5分5R

パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ 5分5R

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級5分3R

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級5分3R

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級5分3R

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

