『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』に出場する堀口恭司 (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)に出場する堀口恭司(32)が28日、都内で行われた全選手インタビューに登場。神龍誠(23)との試合に向けて、意気込みを語った。

圧倒的な強さで日米をまたにかけて活躍する“最強のMade in JAPAN”こと堀口と、23歳にして2本のベルトを持つ新鋭の神龍。4月の『RIZIN.41』で北方大地を圧倒して一本勝ちした神龍が「俺がフライ級最強なので、堀口選手、殺してやるよ」と宣戦布告すると、堀口が「機会があったらクソガキ舐めんなよってブッ飛ばしてやりますよ」と強烈なアンサーを返すなど、盛り上がりを見せていた。

そんな2人の試合が、ベラトールが新設したフライ級のベルトを賭けたタイトルマッチとして実現。試合を2日後に控えて、神龍が「早く試合がしたい」と臨戦態勢になっているが、堀口は「まだ試合をやる感じはしていない。減量とかの方に気が行ってる感じです」といつものように泰然自若な雰囲気を見せた。

堀口は「業界のためには若い選手の台頭が必要」と語り、神龍の印象についても「若くて勢いがあって寝技が強い選手」と評価するが、対戦相手としては「若いとか年齢とか意識しない。一人の対戦相手として見ている」と、あくまで対等な目線で向かい合う。

9月には、自身がエグゼクティブ・プロデューサーを務める新団体『TOP BRIGHTS』の旗揚げも控える。「日本の若い子に育ってほしいので、自分って言うより格闘技の未来のためですね」と、常に先を見据えている。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第8試合】

・フェザー級タイトルマッチ 5分3R

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第7試合】

・バンタム級タイトルマッチ 5分3R

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第6試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ 5分3R

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第5試合】

・70キロ契約5分3R

パトリシオ・ピットブル vs. 鈴木千裕

【第4試合】

・ライト級5分3R

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級5分3R

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級5分3R

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ契約5分3R

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦 5分5R

パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ 5分5R

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級5分3R

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級5分3R

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級5分3R

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

