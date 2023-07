『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』に出場するホベルト・サトシ・ソウザ (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)に出場するホベルト・サトシ・ソウザ(33)が28日、都内で行われた全選手インタビューに登場。パトリッキー・ピットブル(37)との試合に向けて、意気込みを語った。

「BELLATORライト級グランプリ1回戦」として、パトリッキー対AJ・マッキーが予定されていたが、マッキーが感染症のため1週間に欠場が決定。目玉カードの消滅というピンチに立ち上がったのが、昨年大みそかの『RIZIN.40』でマッキーと激闘を繰り広げたサトシだった。

オファーを受けたのは試合の1週間前に「家族でBBQをしていたとき(笑)」と明かし、その時点で体重は82キロもあったという。今回の試合は直前に決定したため契約体重は73キロで、1週間で9キロを落とす必要があったが、計量前日の段階で「あと4キロくらい。いつもと変わらない」と順調な仕上がりをアピールした。

緊急参戦とはいえ、RIZINライト級王者として強豪ファイターに挑む試合だけに、結果によってはRIZINの価値にも影響しかねない。サトシも「RIZINのチャンピオンがいい試合を見せないといけないというプレッシャーがある」と認めたうえで、「自分はこのプレッシャーが好きなので、楽しみたい」と笑顔を見せた

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第8試合】

・フェザー級タイトルマッチ 5分3R

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第7試合】

・バンタム級タイトルマッチ 5分3R

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第6試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ 5分3R

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第5試合】

・70キロ契約5分3R

パトリシオ・ピットブル vs. 鈴木千裕

【第4試合】

・ライト級5分3R

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級5分3R

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級5分3R

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ契約5分3R

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦 5分5R

パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ 5分5R

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級5分3R

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級5分3R

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級5分3R

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

