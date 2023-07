『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』に出場する神龍誠 (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)に出場する神龍誠(23)が28日、都内で行われた全選手インタビューに登場。“最強のMade in JAPAN”こと堀口恭司(32)戦に向けて意気込みを語った。

神龍は18歳でDEEPフライ級のベルトを獲得し、昨年11月にはアメリカCFFCのフライ級王座も獲得、23歳にして2本のベルトを持つ新鋭。RIZINでも連戦連勝中で、4月の『RIZIN.41』で北方大地を圧倒して一本勝ちすると、「俺がフライ級最強なので、堀口選手、殺してやるよ」と宣戦布告した。

そんな神龍に対して、堀口は「ナメんなよクソガキ」と強烈にアンサーして盛り上がりを見せていたが、そんな2人がベラトール初代フライ級タイトルマッチで対戦することが決定。神龍は試合2日前の会見で「早く試合がやりたい」と対戦が待ちきれず「フィジカルもスピードも上回っているし、自分を信じている」と絶対の自信を見せた。

堀口を最初に見たのは10年ほど前にUFCで戦っていた頃だったが「自分はプロレスラーになりたかったので」と、将来の対戦は意識しなかった。ファイターとして意識したのは2019年の夏にお台場で行われた堀口の公開練習。当時DEEP史上最年少王者だった18歳の神龍がミット持ちを担当したが、観客は堀口だけに声援を送り、神龍に気づく人はほとんどいなかったことから「絶対に俺もこうなりたいと思った」と悔しさを振り替えった。

また、堀口が事前インタビューで「(神龍は)試合内容がつまらない」と指摘していたが、神龍は「最近の堀口選手の試合のほうがつまらない」と堂々と反論。堀口がアメリカの最先端のジムで練習していることについても「そこまで関係ない。強いやつはどこで練習しても強い」と強気な姿勢を最後まで崩さなかった。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第8試合】

・フェザー級タイトルマッチ 5分3R

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第7試合】

・バンタム級タイトルマッチ 5分3R

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第6試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ 5分3R

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第5試合】

・70キロ契約5分3R

パトリシオ・ピットブル vs. 鈴木千裕

【第4試合】

・ライト級5分3R

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級5分3R

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級5分3R

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ契約5分3R

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦 5分5R

パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ 5分5R

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級5分3R

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級5分3R

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級5分3R

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

