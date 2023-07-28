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前回「銀」の水沼尚輝が予選落ち　全体１９位、世界水泳第１５日

2023年7月28日 11時55分 (7月28日 12時07分更新)
　男子１００メートルバタフライ予選　タイムを確認する水沼尚輝＝マリンメッセ福岡

　男子１００メートルバタフライ予選　タイムを確認する水沼尚輝＝マリンメッセ福岡

　水泳の世界選手権第１５日は２８日、マリンメッセ福岡で行われ、競泳男子１００メートルバタフライ予選で、昨年の前回大会銀メダルの水沼尚輝（新潟医療福祉大職）は５１秒９３で全体１９位に終わり、準決勝に進めなかった。
　松元克央（ミツウロコ）は１０位で通過した。

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