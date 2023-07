『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』に出場するパトリシオ・ピットブル (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)に出場する、パトリシオ・ピットブルが28日、都内で行われた全選手インタビューに登場。緊急決定した鈴木千裕戦に向けて意気込みを語った。

本大会に出場する兄のパトリッキー・ピットブルのセコンドのため来日していたパトリシオだったが、大会1週間前に“サプライズ”として鈴木との対戦をオファーされると、迷わず快諾。70キロ契約のRIZINルールでの試合に挑む。

先月にはベラトールでバンタム級(約61キロ)のタイトルマッチで、王者のセルジオ・ペティスに挑戦したばかり(結果は5R判定負け)のパトリシオだが「ずっと練習をしていたので、調子はいいです」と疲れを感じさせず、「日本で試合ができるのは非常に素晴らしい。第二の故郷だと思っている」と、昨年の大みそかに続いての2度目の日本での試合を喜んだ。

対戦する鈴木について「千裕は素晴らしいファイター、いいキックボクサーでもある。柔術も知ってるだろう」と評価するが、「でも私のほうがベターだ。RIZINルールでいつもの私のファイトとルールが違うが、素晴らしい試合になると思う」と語った。

現在はベラトールのフェザー級王者だが、今大会のメインでは朝倉未来VSヴガール・ケラモフによるRIZINフェザー級タイトルマッチも行われる。この勝者との“王者対決”の意欲を聞かれると「おそらく未来選手が勝つと思うが、私は彼と親友なので戦うつもりはない」と前向きではなかった。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第8試合】

・フェザー級タイトルマッチ 5分3R

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第7試合】

・バンタム級タイトルマッチ 5分3R

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第6試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ 5分3R

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第5試合】

・70キロ契約5分3R

パトリシオ・ピットブル vs. 鈴木千裕

【第4試合】

・ライト級5分3R

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級5分3R

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級5分3R

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ契約5分3R

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦 5分5R

パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ 5分5R

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級5分3R

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級5分3R

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級5分3R

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

関連キーワード エンタメ総合