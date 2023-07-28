Prime Video、8月の主な新着作品

Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス（SVOD）「Prime Video」で8月より配信開始となる新着作品が発表された。井上瑞稀と久間田琳加がダブル主演したラブコメディ『おとななじみ』は、8月10日から独占配信。平野紫耀、橋本環奈が共演した人気映画シリーズの完結編『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦 ファイナル』は8月25日より見放題。劇場版ポケットモンスターシリーズ全タイトルが8月4日から配信開始となる。

また、人気恋愛リアリティ番組の最新作となる『バチェラー・ジャパン』シーズン5が、8月3日午後10時より独占配信。本作では、昨年配信された『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン2で、最後の2人に選ばれながらも、あと一歩のところで“真実の愛”に手が届かなかった元3人制プロバスケットボール選手で現在は健康・フィットネス関連の会社を経営している長谷川惠一氏が5代目バチェラーとなり、太陽と情熱の国・メキシコを舞台に真実の愛を探す。

このほか、ティモシー・シャラメが主演し、PART2の公開を来年（2024年）1月に控える『DUNE/デューン 砂の惑星（PART1）』、6月に来日キャンペーンを行ったマイケル・B・ジョーダン監督・主演の『クリード 過去の逆襲』など、洋画のタイトルも多数配信される。

■映画（日本）

8月1日（火）

・『ウェディング・ハイ』

8月4日（金）

・『サイレント・トーキョー』

・8月10日（木）

・『おとななじみ』＊独占配信

8月19日（土）

・『君が落とした青空』

8月25日（金）

・『かぐや様は告らせたい ～天才たちの恋愛頭脳戦 ファイナル』

■映画（海外）

8月5日（土）

・『セクション 8：リベンジ・ミッション』＊見放題独占配信

・『ボーンズ アンド オール』＊見放題独占配信

8月9日（水）

・『イン・ザ・ハイツ』＊見放題独占配信

・ 『スペース・プレイヤーズ』＊見放題 独占配信

・『ソプラノズ ニューアークに舞い降りたマフィアたち』＊見放題独占配信

8月11日（金・祝）

・Amazon Original 『赤と白とロイヤルブルー』＊午前9時から独占配信

・『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』

・『マン・オブ・スティール』

・『ザ・スーサイド・スクワッド “極 ”悪党、集結』＊見放題独占配信

8月12日（土）

・『シー・セッド／その名を暴け』＊見放題独占配信

8月14日（月）

・『モンタナの目撃者』＊見放題独占配信

8月15日（火）

・『ウーマン・トーキング 私たちの選択』＊見放題独占配信

・『ティル』＊見放題独占配信

8月18日（金）

・『 MINAMATA-ミナマタ -』

・ 『 DUNE/デューン 砂の惑星』＊見放題独占配信

8月19日（土）

・『ノースマン 導かれし復讐者』＊見放題独占配信

8月21日（月）

・『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』＊見放題独占配信

8月23日（水）

・『マリグナント 狂暴な悪夢』＊見放題独占配信

8月25日（金）

・『レミニセンス』＊見放題独占配信

8月26日（土）

・『クリード 過去の逆襲』＊見放題独占配信

8月30日（水）

・『 87分の１の人生』＊見放題独占配信

■アニメ映画（日本）

8月2日（水）

・『 映画 バクテン !!』

8月4日（金）

・『 劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 』

・『劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕』

・『劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ』

・『劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇』

・『劇場版ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス』

・『劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星ジラーチ』

・『劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者デオキシス』

・『劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者ルカリオ』

・『劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子 マナフィ』

・『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガ VSパルキア VSダークライ』

・『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ』

・『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ』

・『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 幻影の覇者 ゾロアーク』

・『 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム』

・『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム』

・『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレム VS聖剣士 ケルディオ』

・『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒』

・『ポケモン・ザ・ムービー XY 破壊の繭とディアンシー』

・『ポケモン・ザ・ムービー XY 光輪の超魔神 フーパ』

・『ポケモン・ザ・ムービー XY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ』

・『劇場版ポケット モンスター キミにきめた！』

・『劇場版ポケットモンスター みんなの物語』

・『ミュウツーの逆襲 EVOLUTION』

・『劇場版ポケットモンスター ココ』

・『ピカチュウのなつやすみ』

・『ピカチュウたんけんたい』

・『ピカチュウのドキドキかくれんぼ』

・『ピカピカ星空キャンプ』

・『おどるポケモンひみつ基地』

・『メロエッタのキラキラリサイタル』

・『ピカチュウとイーブイ☆フレンズ』

・『ピカチュウ、これなんのカギ？』

・『ピカチュウとポケモンおんがくたい』

■テレビドラマ（海外）

8月3日（木）

・Amazon Original 『赤の大地と失われた花』＊午後 11時から独占配信

8月11日（金・祝）

・Amazon Original 『クルーエル・サマー』＊シーズン2見放題独占配信

8月 18日（金）

・Amazon Original 『カンガセイロ ～ブラジル盗賊団～』＊午前9時から独占配信

・Amazon Original 『シェルター』＊午前9時から独占配信

・Amazon Original 『バッド・フォーチュン ～華麗なるマネー争奪戦～』＊午前 9時から独占配信

■テレビドラマ（韓国）

8月1日（火）

・『スポンサー～破滅の足音～』

8月10日（木）

・Amazon Original 『 国民死刑投票 』＊独占配信

■ドキュメンタリー（日本）

8月14日（月）

・『 僕たちは戦争を知らない 〜戦禍を生きた女性たち〜 』

■ドキュメンタリー（海外）

8月25日（金）

・Amazon Original 『ウェイン・ショーター：無重力の世界』＊午前9時から独占配信

■バラエティー（国内）

8月3日（木）

・『バチェラー・ジャパン』シーズン 5＊午後10時から独占配信

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