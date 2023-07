『MISAMO JAPAN SHOWCASE “Masterpiece”』

アジア発9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバー、MINA、SANA、MOMOの3人組ユニット「MISAMO」が27日、横浜・ぴあアリーナMMで『MISAMO JAPAN SHOWCASE “Masterpiece”』(全5公演)の最終日を迎えた。

日本1stミニアルバム『Masterpiece』(26日発売)でユニットデビューしたMISAMOの初ショーケースは、22・23日に大阪・インテックス大阪 5号館で、25~27日にぴあアリーナMMで開催。5公演計4万席に対し、応募総数60万超えの超プレミアムチケットとなった。

オープニングは、スクリーンに映し出された「MISAMO」の文字の後ろから3人が登場。「こんばんは、MISAMOです!」とあいさつすると、オープニングで披露したかったという「Behind The Curtain」からスタートした。

MINA作詞の「It’s not easy for you」、SANA作詞の「Rewind you」、MOMO作詞の「Funny Valentine」も披露。色気たっぷりのパフォーマンスに会場は悲鳴に似た黄色い歓声が響き渡った。本公演用に特別にイントロがアレンジされたリード曲「Do not touch」、先行公開曲「Bouquet」や「Marshmallowまで、アルバム収録曲全7曲を披露し、ファンを魅了した。

トークコーナーでは、メンバー同士の未公開オフショットの公開や他己紹介、MISAMOに関する2択クイズ、作詞を手がけた楽曲の裏話を含むアルバム紹介、関西出身で同い年の3人の絆を感じさせるエピソードでも大盛り上がり。SHOWCASE用に撮り下ろしされた映像など演出面でも目を離せない豪華なショーケースとなった。

最終公演の記念撮影のタイミングでは、MISAMOへのサプライズが行われた。TWICEのメンバー6人からのサプライズコメント映像が映し出され、MISAMOは感極まって涙ぐんだ。さらに、ナヨンのコメント映像のあとには、客席で3人のうちわを持って観覧していたナヨンが映し出されるサプライズに、メンバーのみならずファンも歓喜した。続いて、ONCE(TWICEファン)からのサプライズで「MISAMO誕生おめでとう」と書かれたスローガンを掲げ、3人は大感激した。

MOMO「今日は本当にMISAMOのショーケースの最終日ということで、この日が来るのかなぁと思っていたら、ついにその最終日まで来れて、すごくMISAMOでできてよかったと思います」

SANA「今日のこの日までMISAMOの準備をしながらたくさんの方が一緒に苦労してくださって、本当に曲が決まるまでも時間もかかりましたし、今回のステージもどのようにやっていくかたくさんの方とお話を重ねてできたステージだったので、今日このステージを皆さんにお見せすることができて本当に心からうれしく思います」

MINA「今日もこうやって会場をたくさんのONCEの皆さんが埋めてくださり、本当に本当にすてきな思い出になったと思います。今日来てくださったONCEの皆さん、そしてライブビューイングでご覧の皆さんも本当に本当にありがとうございます。そして最後にさーたん(SANA)、ももりん(MOMO)もありがとう」

3人それぞれが感謝を伝えると、「また皆さんと会える日を楽しみにしてます。以上MISAMOでした。ありがとうございました!」とあいさつし、大盛況となった初のショーケースを締めくくった。

26日に発売された日本1stミニアルバム『Masterpiece』は、2日連続でオリコンデイリーアルバムランキング1位の好発進となった。

