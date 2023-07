『超RIZIN.2』第5試合で対戦するパトリシオ・ピットブル(右)、鈴木千裕(左) (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)の新たな試合順が決定した。26日の会見で新たに追加されたパトリシオ・ピットブル(36)vs. 鈴木千裕(24)は、RIZINパートの休憩前の第5試合となる。

すでに発表されていたRIZINパートの第1試合から第4試合はそのままで、その後にパトリシオvs鈴木が追加。そこから休憩をはさんで第6試合はRIZIN女子スーパーアトム級タイトルマッチの伊澤星花VS.クレア・ロペス、第7試合はバンタム級タイトルマッチのフアン・アーチュレッタVS.扇久保博正、そしてメインの第8試合はフェザー級タイトルマッチの朝倉未来VS.ヴガール・ケラモフとなる。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第8試合】

・フェザー級タイトルマッチ 5分3R

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第7試合】

・バンタム級タイトルマッチ 5分3R

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第6試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ 5分3R

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第5試合】

・70キロ契約5分3R

パトリシオ・ピットブル vs. 鈴木千裕

【第4試合】

・ライト級5分3R

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級5分3R

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級5分3R

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ契約5分3R

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦 5分5R

パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ 5分5R

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級5分3R

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級5分3R

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級5分3R

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

関連キーワード その他