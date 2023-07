(左から)宇野実彩子、與真司郎 (C)ORICON NewS inc.

5人組ダンス&ボーカルグループ・AAAの與真司郎(34)が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われた『與真司郎 announcement』で、自身がゲイであることをカミングアウトした。その後、メンバー内でも仲の良いことで知られる宇野実彩子(37)がインスタグラムを更新し、與にエールを送った。

與はこの日、ファンを前に自身がゲイであると号泣しながら告白。AAAのメンバー4人(西島隆弘、宇野実彩子、日高光啓、末吉秀太)も会場に駆けつけて、その様子を見守った。

宇野は翌27日、自身のインスタグラムにAAAの5人が満面の笑みを浮かべた写真をアップ。勇気を持ってカミングアウトした與に対し「20年前に出会って一緒に大人になった私たちだけど 真司郎は私よりもずっと人生の尊さを知ってる 1度きりの人生を大切に生きることの難しさと素晴らしさを彼に教えてもらってる」と感謝した。

続けて「ずっとずっとたくさん考えて準備して 不安やプレッシャーと戦っているのを見てきて どんな時も前を向く彼に私は励まされるばかりで」と思いをつづり、「真司郎との出会いに心から感謝してます これからも心はいつでもそばにいるからね 親愛なる友達へ」と結んだ。

與はこの投稿に返信し「みさこ ホンマにホンマにみさこはずっとずっとずっーと応援してくれてて、俺が心配になった時もいつだって、ポジティブに背中を押してくれて、本当に感謝してる」と思いを吐露。「一緒に死ぬまで助け合っていこうね LA戻ったらすぐ電話するね Love you so much You are the best」と記した。

