宇佐見真吾

◇２７日 中日―ＤｅＮＡ（バンテリン）

スターティングメンバーが発表された。中日は宇佐見真吾捕手が今季初めて「３番・捕手」でスタメン。直近２試合で５打点を挙げている大島洋平外野手が「５番・左翼」に入った。脚の張りで２６日の試合を欠場した石川昂弥内野手は、この日も試合前練習に姿を見せなかった。先発のウンベルト・メヒア投手は自身３連勝を目指す。

【ＤｅＮＡ】

１番・中・桑原

２番・左・関根

３番・三・宮崎

４番・二・牧

５番・一・佐野

６番・右・梶原

７番・捕・伊藤

８番・遊・京田

９番・投・バウアー

【中日】

１番・中・岡林

２番・遊・龍空

３番・捕・宇佐見

４番・右・細川

５番・左・大島

６番・一・ビシエド

７番・三・高橋周

８番・二・福永

９番・投・メヒア

