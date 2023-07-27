宇佐見真吾が今季初めて「3番・捕手」でスタメン 石川昂弥はこの日も練習に姿見せず【中日】
2023年7月27日 17時29分
◇２７日 中日―ＤｅＮＡ（バンテリン）
スターティングメンバーが発表された。中日は宇佐見真吾捕手が今季初めて「３番・捕手」でスタメン。直近２試合で５打点を挙げている大島洋平外野手が「５番・左翼」に入った。脚の張りで２６日の試合を欠場した石川昂弥内野手は、この日も試合前練習に姿を見せなかった。先発のウンベルト・メヒア投手は自身３連勝を目指す。
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・左・関根
３番・三・宮崎
４番・二・牧
５番・一・佐野
６番・右・梶原
７番・捕・伊藤
８番・遊・京田
９番・投・バウアー
【中日】
１番・中・岡林
２番・遊・龍空
３番・捕・宇佐見
４番・右・細川
５番・左・大島
６番・一・ビシエド
７番・三・高橋周
８番・二・福永
９番・投・メヒア
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・左・関根
３番・三・宮崎
４番・二・牧
５番・一・佐野
６番・右・梶原
７番・捕・伊藤
８番・遊・京田
９番・投・バウアー
【中日】
１番・中・岡林
２番・遊・龍空
３番・捕・宇佐見
４番・右・細川
５番・左・大島
６番・一・ビシエド
７番・三・高橋周
８番・二・福永
９番・投・メヒア
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