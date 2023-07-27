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宇佐見真吾が今季初めて「3番・捕手」でスタメン　石川昂弥はこの日も練習に姿見せず【中日】

2023年7月27日 17時29分

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宇佐見真吾

宇佐見真吾

◇２７日　中日―ＤｅＮＡ（バンテリン）
　スターティングメンバーが発表された。中日は宇佐見真吾捕手が今季初めて「３番・捕手」でスタメン。直近２試合で５打点を挙げている大島洋平外野手が「５番・左翼」に入った。脚の張りで２６日の試合を欠場した石川昂弥内野手は、この日も試合前練習に姿を見せなかった。先発のウンベルト・メヒア投手は自身３連勝を目指す。
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・左・関根
３番・三・宮崎
４番・二・牧
５番・一・佐野
６番・右・梶原
７番・捕・伊藤
８番・遊・京田
９番・投・バウアー
【中日】
１番・中・岡林
２番・遊・龍空
３番・捕・宇佐見
４番・右・細川
５番・左・大島
６番・一・ビシエド
７番・三・高橋周
８番・二・福永
９番・投・メヒア
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