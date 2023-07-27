岸田文雄首相は２７日、九州北部や秋田県などの大雨災害を受け、地域を特定せずに全国を対象とした激甚災害の指定に向け作業を進める考えを示した。福岡市で記者団の質問に答えた。

福岡県久留米市での大雨被害の現場視察に触れ「被災された方々の生活再建、被災地の復旧支援に政府として取り組む決意を新たにした」と強調した。

