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キャリア官僚の募集開始、人事院 「１９歳以上」に引き下げ後初
人事院は２７日、キャリアと呼ばれる国家公務員総合職の２０２３年度採用試験のうち、教養区分の募集を２８...
7月27日
久留米の激甚災害指定「早期に」 首相、福岡大雨の被害視察
岸田文雄首相は２７日午前、福岡県に入り、今月発生した九州北部大雨の被災地を視察した。土石流に遭った久...
マイナ保険証延期論に慎重 公明「その段階にない」
公明党の北側一雄副代表は２７日の記者会見で、来年秋に健康保険証を廃止しマイナンバーカードに一本化する...
公明、維新代表の発言に苦言 「合意形成が政治の役割」
公明党の北側一雄副代表は２７日の記者会見で、共産党を「日本からなくなったらいい政党だ」とした日本維新...
駐米大使、山田氏で調整 政府、近く閣議決定へ
政府が冨田浩司駐米大使（６５）を交代させ、後任に外務省の山田重夫外務審議官（５９）を起用する方向で調...
7月26日
衆院議員、接触事故を不申告か 維新の和田有一朗氏
日本維新の会の和田有一朗衆院議員（５８）＝比例近畿＝が神戸市垂水区のマンション敷地内で車を運転し、駐...