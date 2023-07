坂本美雨 (C)ORICON NewS inc.

今年3月28日に亡くなった坂本龍一さんの娘で、ミュージシャンの坂本美雨(43)が27日、自身のインスタグラムを更新。8歳を迎えた愛娘(愛称:なまこちゃん)の顔出しショットを公開した。

「my girl, the love of my life, is 8」と報告し、誕生日ケーキを前に微笑む我が子の写真をアップ。両手を使って“8”のポーズをみせる、幸せあふれる記念写真となっている。

美雨は「はやくて、とても信じられない。私の母としての成長が追いつかない」と母心。「たくましくて、意思が強く、自分を信じていて、よーく人を見抜いていて、心根が優しい。もちろんだめだめで変わってほしいところもいっぱいあるんだけど、彼女の本質が好きでたまらない」と我が子への愛をつづり、「そして成長をこれからは父に見せられないのがこんなに寂しいのかと、初めて知った。彼に恥ずかしくないように、生きていこう」と龍一さんに思いを馳せた。

この投稿に対して「素敵なレディになったね」「なまこちゃん、かわいい」「おじいちゃんもきっとお空で喜んでるでしょうね」「美雨さんの言葉は、なまこちゃんへの愛や尊敬が感じられてすごく素敵です。強く共感しました」「みうちゃんもママ8年おめでとう」などの声が寄せられている。

