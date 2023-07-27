速報
北側一雄氏
関連キーワード
駐米大使、山田氏で調整 政府、近く閣議決定へ
政府が冨田浩司駐米大使（６５）を交代させ、後任に外務省の山田重夫外務審議官（５９）を起用する方向で調...
7月26日
衆院議員、接触事故を不申告か 維新の和田有一朗氏
日本維新の会の和田有一朗衆院議員（５８）＝比例近畿＝が神戸市垂水区のマンション敷地内で車を運転し、駐...
自民麻生氏「岸田政権を支える」 夏の各派研修会がスタート
自民党麻生派は２６日、派閥研修会を横浜市内のホテルで開催した。会長の麻生太郎副総裁が講演し「われわれ...
健康保険証の廃止、延期論広がる 与野党要求、政府は堅持
マイナンバーに関する参院地方創生・デジタル特別委員会の閉会中審査が２６日開かれ、与野党そろって、健康...
共産なくなれ発言の撤回を拒否 維新の馬場代表「政治家の信念」
日本維新の会の馬場伸幸代表は２６日、共産党を「日本からなくなったらいい政党だ」と評した自身の発言の撤...
万博海外館、独自建設に固執せず 手続き停滞で吉村大阪知事
２０２５年大阪・関西万博で海外パビリオンの建設手続きが滞っている問題を巡り、大阪府の吉村洋文知事は２...