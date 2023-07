アミューズに所属が決まった潤花

今年6月11日に宝塚歌劇団宙組から退団した潤花(じゅん・はな/25)が、総合エンターテインメント企業アミューズに所属することが27日、発表された。

2014年、宝塚音楽学校入学後、2016年に宝塚歌劇団に102期生として入団し、2017年の新人公演にて初ヒロインを務め、2021年2月に宙組トップ娘役に就任。2023年6月『カジノ・ロワイヤル』東京公演千秋楽をもって、宝塚歌劇団を退団した。

在団時、『シャーロック・ホームズ -The Game Is Afoot!-』(ヒロイン)、『NEVER SAY GOODBAY』(ヒロイン)、『HiGH&LOW -THE PREQUEL-』(ヒロイン)、『カジノ・ロワイヤル』(ヒロイン・退団公演)などに出演し、活躍をしてきた。

宝塚歌劇団在団中より、明るいキャラクターと高い演技力には定評があり、今後、舞台はもちろん、映像作品への出演に加え、幅広いジャンルでマルチに活躍できる俳優を目指し、今回アミューズに所属をすることとなった。

潤花は「この度アミューズに所属することになりました。たくさんの愛をくれた宝塚歌劇団を退団し、改めて私は役を生きることの幸せ、お芝居が大好きだと、そして1人でも多くの人を元気付ける存在になりたいと再確認しました」。

「そんな中、尊重し合い同じ熱い思いでお仕事できる方々と出会い、私はこの方々と一緒にお仕事がしたいと、そうすればどんな世界が広がるんだろうと胸躍らせてます。このご縁に感謝して、これから新たな道へと進んでいけたらなと思っております。どうぞよろしくお願い致します」とコメントを寄せている。

