與真司郎

5人組ダンス&ボーカルグループ・AAAの與真司郎(34)が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われた『與真司郎 announcement』で、自身がゲイであることをカミングアウトした。その後、インスタグラムを更新し、自身がゲイであるということを改めてファンに伝えた。

與はインスタグラムの投稿で「今日は僕にとって一つの節目となる一日でした。僕は長い間とある不安と闘っており、自分の一部を受け入れることに苦労していました。でも、さまざまな葛藤を乗り越え、今やっとみなさんにこのことを打ち明ける決意ができました。それは、僕がゲイであるということです」と報告。

続けて「カミングアウトを決意するまでに、すごく時間がかかりました。自分ですら、自分のセクシュアリティーを受け入れることができませんでした。でも、悩みに悩んだ結果、ファンのみなさんをはじめ、僕が大切にしている全ての人達、そして僕自身のためにも本当のことを受け入れ、それをきちんとみなさんに伝えることが僕なりの誠意だと思いました」と思いを吐露。「僕と同じ境遇に置かれている方々にも勇気を持つキッカケになってほしいと思いました。自分は一人ではないということをわかってほしかったです」と打ち明けるに至った経緯を告白した。

そして、ファンに向けて「今日はみなさんの顔を直接見ながらこのことを伝えたいと思い、このイベントの場を設けさせていただきました。そして、今日来れなかったみなさんにも僕からの言葉を届けたいと思い、明日ウェブページにスピーチの映像を載せようと思っています。プロフィールにリンクを貼っておきます」とし、「長年エンターテインメント業界でお仕事をさせていただいて、これまでたくさんの出来事がありましたが、その中でもファンのみなさんと築き上げてきた思い出が間違いなく一番印象に残っています。そして、支えて下さったみなさんに心より感謝しております」とメッセージを送った。

最後には「今日この日を迎えるまでずっと支えてくれた家族、友達、スタッフのみんな、そして今日来てくれたメンバーも、本当にありがとう」と感謝し、「これからもどうぞよろしくお願いいたします」とファンらに呼びかけた。

このカミングアウトにファンからは「勇気出して公表してくれてありがとう。どんな真ちゃんでも応援します!!」「とても勇気のいることだと思うと尊敬しかない。真ちゃんの思い伝えてくれてありがとう」「これから真司郎が真司郎らしく生きていけるようになって本当に良かった」「しんちゃんにはteam與がついているから大丈夫!!真ちゃん。沢山の不安の中、私達ファンを信じて伝えてくれてありがとう」「変わらず真ちゃんが大好きだし、応援してます」と温かい声が寄せられている。

また、この日のイベントでは、AAAのメンバー4人(西島隆弘、宇野実彩子、日高光啓、末吉秀太)も会場で発表を見守った。この日の與の投稿には2021年12月のライブ以来初となる5人での写真も掲載。ファンからは「5人の集合写真、本当に最高です!いつまでもAAAを待っています」「AAAが揃う姿が見れて本当に幸せであふれてます」「AAAメンバーが真ちゃんを温かく見守っている姿が見れて幸せです。最高のグループだよ」と反響が集まった。

その後、西島もSNSで「Respect you!Your happiness begins tonight.We're always by your side.」、日高も「I reall Respect you I'm so proud of you We're always supporting you」とメッセージしている。

関連キーワード エンタメ総合