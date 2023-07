與真司郎

5人組ダンス&ボーカルグループ・AAAの與真司郎(34)が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで『與真司郎 announcement』を開催し、今後の活動について自らの口でファンに報告した。

イベントでははじめに、これまでのアーティスト活動も振り返りながら、與が手紙を投函する映像が流れ、與はグレーのセットアップ姿で登場した。

「みんな元気?きょうは本当に来てくれてありがとうございます」とあいさつ。「デビュー前からも含めた20年くらいで、一番緊張しているかもしれない」と告げ、「本当にびっくりすると思うから。だけど、みんなのことを本当愛しているということを思って、最後まで聞いてほしい」と語りかけた。

その後、「僕自身、長い間この不安と戦ってきました。何年も自分の一部を受け入れることができませんでした。それは僕がゲイであるということです」と、自身が同性愛者であることを告白。およそ25分間にわたって思いを語った。

独白の中では、「どんなメッセージを発信していけばいいのかわからなくなってしまった」と、アーティスト活動を休止したことにも言及。しかし、「悩んでいる方を一人でも多く救いたいという思い」があったといい、「聴いてくれる人を幸せにすることが僕の一番の目標です」と前を向いた。

そして、自身の経験や思いを込めた楽曲「Into The Light」を発表し、アーティストとしての活動を再開すると宣言。ファンからは割れんばかりの拍手と歓声が沸き起こり、その温かな空気に触れ、與は大粒の涙を流した。與がソロ名義の新曲をリリースするのは、2021年8月のアルバム『THIS IS WHERE WE PROMISE』以来、約2年ぶりとなる。

イベントでは、自身の半生を題材としたドキュメタリーの制作も発表された。『メリーに首ったけ』や『愛しのローズマリー』などを手がけた映画監督のピーター・ファレリー氏がエグゼクティブプロデューサーを務める。

自身の思いを語り終えた與は、ステージ前面へと進み出て、「みんな驚かせてごめんね。俺が世間からバッシングされるのは良くて、みんなが帰ってから友達とかにいろいろ言われたりとか…」と声を震わせると、会場からは「ありがとう!」「大丈夫!」と温かい声援が飛んだ。

このファンの声に、與は「どんだけええやつやねんお前ら!まさかの展開すぎてどうしたらいいのかわからへん」と笑い、「もっと早く言えばよかった!」と晴れやかな表情も。そして活動休止ライブのラストに披露した楽曲「This Is Where We Promise」にちなみ、「Promise、達成したよ、約束したでしょ、アーティストとして戻ってくるって!」と叫ぶ。最後に「また会いましょう」と再び約束を果たし、笑顔でステージを降りた。

與は1988年11月生まれ、京都府出身。2005年に結成されたAAAのメンバーとして活躍し、13年からはSHINJIRO ATAE名義でさまざまな活動も精力的に行ってきた。6月14日をもって、約20年間におよぶエイベックス・マネジメントとの専属契約を満了し、独立した。

