中日・石川昂弥 試合前練習に姿見せず…ビシエドとともにスタメン外…川越誠司が移籍初スタメン
2023年7月26日 17時30分
◇26日 中日―DeNA（バンテリンドームナゴヤ）
4連敗中の中日は、ドラフト1位の仲地礼亜投手が2度目の先発し、プロ初勝利でチームの連敗ストップを目指す。打線は7試合続けて「4番」でスタメン出場していた石川昂弥内野手がスタメンを外れ、この日の試合前練習にも姿を見せなかった。25日に来日初の「1番」で起用されたダヤン・ビシエド内野手もスタメンを外れ、西武から移籍した川越誠司外野手が「3番・右翼」で移籍初スタメンに名を連ねた。
【DeNA】
1番・中・桑原
2番・左・関根
3番・三・宮崎
4番・二・牧
5番・一・佐野
6番・遊・京田
7番・右・梶原
8番・捕・伊藤光
9番・投・ガゼルマン
1番・中・桑原
2番・左・関根
3番・三・宮崎
4番・二・牧
5番・一・佐野
6番・遊・京田
7番・右・梶原
8番・捕・伊藤光
9番・投・ガゼルマン
【中日】
1番・中・岡林
2番・遊・龍空
3番・右・川越
4番・一・細川
5番・捕・宇佐見
6番・左・大島
7番・三・高橋周
8番・二・福永
9番・投・仲地
1番・中・岡林
2番・遊・龍空
3番・右・川越
4番・一・細川
5番・捕・宇佐見
6番・左・大島
7番・三・高橋周
8番・二・福永
9番・投・仲地
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