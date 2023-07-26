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外相解任の理由説明せず　中国外務省「情報ない」

2023年7月26日 17時07分 (7月26日 17時26分更新)
　中国外務省の毛寧副報道局長

　中国外務省の毛寧副報道局長

　【北京共同】中国外務省の毛寧副報道局長は２６日の記者会見で、秦剛前外相が解任された理由を何度も質問されたが「提供できる情報はない」などと繰り返し、理由を一切説明しなかった。
　全国人民代表大会（全人代＝国会）常務委員会は２５日の会議で、動静不明が約１カ月続いた秦氏を解任し、後任に王毅共産党政治局員を充てる人事を決定した。

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