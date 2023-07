山下達郎の約4年ぶり通算53枚目シングル「Sync Of Summer」ジャケット

シンガー・ソングライターの山下達郎が26日、約4年ぶり通算53枚目シングル「Sync Of Summer」をリリースし、ミュージックビデオ(MV)が公開された。

「キリン 午後の紅茶」CMソングとして書き下ろされた「Sync Of Summer」は、久々の夏のポップソング。「高気圧ガール」「踊ろよ、フィッシュ」「The Theme From Big Wave」「CHEER UP! THE SUMMER」など、数多くの夏の名曲の系譜を受け継ぐ。

今作のMVは、これまで多くのアイドルのMVを手がけてきた北野篤氏が企画。著名アーティストのMVからテレビCMなどさまざまな映像を手がける今原電気氏が監督を務めた。

MVのテーマは「海辺で思い返す、あの夏」。撮影は梅雨真っただ中の6月下旬、神奈川・鎌倉の七里ガ浜で行われた。過去と現実が交差し、夏を感じさせながらも、どこか切なさ、哀愁を感じさせるノスタルジックなMVは、全ロケーションで海が見える場所で構成。8ミリの映像が差し込まれるのは監督のアイデアで、映像に奥行きが生まれた。今作のジャケットからインスパアされた浜辺のカットにも注目だ。

北野氏は「海を見て思い出す、もう戻ることのできない、いつかの夏の風景。達郎さんの音楽はもちろん見た人の心にも寄り添える映像になればうれしいです」とコメントしている。

