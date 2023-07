『超RIZIN.2』への参戦が決定した鈴木千裕 (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)の記者会見が26日に都内で行われ、追加カードとしてパトリシオ・ピットブル(36)vs. 鈴木千裕(24)が発表された(契約体重70キロ)。

大会を4日前に控え、ベラトールのフェザー級王者の緊急参戦が決定した。兄のパトリッキー・ピットブル(37)のセコンドとして来日していたパトリシオは、先月17日にベラトールで1階級下のバンタム級タイトルマッチでセルジオ・ペティスと対戦し、5ラウンドにわたる激闘を繰り広げたばかり(結果は判定3-0でペティスの勝利)。

一方の鈴木も、先月24日の『RIZIN.43』でクレベル・コイケとフェザー級タイトルマッチで対戦。試合は1ラウンド2分59秒でクレベルが腕十字を極めて勝利したが、クレベルの計量オーバーにより結果は「ノーコンテスト」となり、クレベルのベルトも剥奪されている。

そんな両者による一戦が緊急決定したが、その背景をRIZINの榊原信行CEOが語った。会見の冒頭、「Bellatorパート」でパトリッキー・ピットブル(37)と対戦予定だったAJ・マッキー(28)が健康上の理由で欠場し、代打としてRIZINライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザ(33)が緊急参戦することが発表された。

大きな目玉カードの消滅に対して「なにかさらに盛り上げるべく、限られた日数で知恵を絞り、ベラトール vs. RIZINの対抗戦を日本人選手でやりたいという熱い思いで実現します」と経緯を説明。オファーを受けた千裕は「考える間もなくやりますと答えました。断る理由なんてない。僕はファイターなので、常に戦う気持ちはありますし、覚悟と準備はあるので、そこは問題じゃない。思いっきりやってやります」と宣言した。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第7試合】

・フェザー級タイトルマッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第6試合】

・バンタム級タイトルマッチ

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第5試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第4試合】

・ライト級マッチ

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ級マッチ

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

【追加カード】

・70キロマッチ

パトリシオ・ピットブル vs. 鈴木千裕

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級マッチ

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

