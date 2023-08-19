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Let’s とらい English! ＜使える英語＞ 8月19日

2023年8月19日 05時05分 (8月19日 05時05分更新)

　 今回のテーマは"Beware of thieves and pickpockets!"「泥棒とスリに気をつけて！」
　「使える英語」では、いろんな英語の表現を学べます。

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