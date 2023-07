AJ・マッキーの代打として緊急参戦が決定したホベルト・サトシ・ソウザ (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)の記者会見が26日に都内で行われ、「Bellatorパート」でパトリッキー・ピットブル(37)と対戦予定だったAJ・マッキー(28)が健康上の理由で欠場し、代打としてRIZINライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザ(33)が緊急参戦することが決定した。

朝倉海(29)の負傷欠場に続き、再びRIZINを激震が襲った。BellatorパートとRIZINパートの2部構成で行われる本大会で、1部のメインであり「BELLATORライト級グランプリ1回戦」という注目度の高いカードに出場予定だったマッキーだが、まさかの欠場となってしまった。

目玉カードの消滅というピンチに立ち上がったのが、昨年大みそかの『RIZIN.40』でマッキーと激闘を繰り広げたサトシだった。会見では笑顔を見せて「ベラトールのトーナメントに入りたいと思っていたから、もちろんうれしい。ギリギリだけどしょうがない(笑)」と話し、「RIZINの代表として、いい試合を見せたい」と意気込んだ。

短期間でのオファーとなったが「日頃から練習をしていたので問題はない」と自信を見せる。RIZIN王者として、ベラトール勢からの2連敗は避けたいところだが「RIZINのチャンピオンとして、一生懸命に頑張っているところをみんなに見せたい」と意気込んだ。

さらに、追加カードとして、BELLATORフェザー級王者のパトリシオ・ピットブル(36)VS鈴木千裕(24)の試合もサプライズで発表された。RIZINパートでリングで行われる(契約体重70キロ)。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第7試合】

・フェザー級タイトルマッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第6試合】

・バンタム級タイトルマッチ

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第5試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第4試合】

・ライト級マッチ

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ級マッチ

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級マッチ

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

