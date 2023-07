Threads

新SNS「Threads」を立ち上げた米Meta社のマーク・ザッカーバーグCEOが26日、「Threads」のウェブ版リリースが近づいていると明かしている。

自身のThreadsアカウントで、ユーザーから「How about Threads for the web?」(Threadsのウェブ版はどう?)と聞かれ、ザッカーバーグ氏は「Thats's coming too」(それももうすぐ来る)と答えた。

「Threads」は、新たなテキスト共有アプリとして7月5日ローンチ(米国時間)。Meta社が提供するInstagramなどと連携でき、Twitterに続く存在となることが期待されている。

同日までにフォローした相手の投稿だけをタイムラインに表示する機能は実装された。

関連キーワード その他