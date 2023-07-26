Metaのマーク・ザッカーバーグ氏、「Threads」ウェブ版は「もうすぐ」 機能拡充が進む
2023年7月26日 13時03分 (7月26日 14時06分更新)
新SNS「Threads」を立ち上げた米Meta社のマーク・ザッカーバーグCEOが26日、「Threads」のウェブ版リリースが近づいていると明かしている。
自身のThreadsアカウントで、ユーザーから「How about Threads for the web?」（Threadsのウェブ版はどう？）と聞かれ、ザッカーバーグ氏は「Thats's coming too」（それももうすぐ来る）と答えた。
「Threads」は、新たなテキスト共有アプリとして7月5日ローンチ（米国時間）。Meta社が提供するInstagramなどと連携でき、Twitterに続く存在となることが期待されている。
同日までにフォローした相手の投稿だけをタイムラインに表示する機能は実装された。
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