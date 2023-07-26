速報
錦織圭
関連キーワード
吉田は準々決勝敗退 世界フェンシング第４日
【ミラノ共同】フェンシングの世界選手権第４日は２５日、ミラノで行われ、男子サーブル個人で東京五輪代表...
7月25日
鈴木聡美が女子１００平８位 世界水泳第１２日
水泳の世界選手権第１２日は２５日、マリンメッセ福岡などで行われ、競泳の女子１００メートル平泳ぎ決勝で...
ボクシング井上尚弥が４階級制覇 王者フルトンに８回ＴＫＯ勝ち
世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）、世界ボクシング機構（ＷＢＯ）スーパーバンタム級タイトルマッチ１２回戦...
レデッキー、２０個目の金メダル 世界水泳、女子１５００ｍ
女子１５００メートルで２５日、圧勝したレデッキー（米国）は世界選手権で通算２０度目の優勝となり、女子...
橋本大輝「団体、個人で金を」 世界ユニバ出発式
２８日開幕の世界ユニバーシティー大会（成都＝中国）に出場する日本選手団の出発式が２５日、成田空港近く...
パリＳＧ、アルナスルと引き分け サッカーのクラブ親善試合
サッカーのクラブによる国際親善試合は２５日、大阪市のヤンマースタジアム長居で行われ、フランス１部リー...