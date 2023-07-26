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錦織がツアー復帰　テニスのアトランタＯＰ

2023年7月26日 00時21分 (7月26日 00時45分更新)
　錦織圭

　錦織圭

　【アトランタ共同】男子テニスの世界ランキング４３９位の錦織圭（ユニクロ）が２５日、アトランタ・オープンのシングルス１回戦でツアー復帰し、世界６３位のジョーダン・トンプソン（オーストラリア）と対戦した。
　昨年１月に股関節の手術を受けた錦織は６月に下部ツアー大会のカリビアン・オープンで試合復帰し、優勝を果たした。その後は下部２大会に出場した。

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