FANTASY BOYS(前列左から)ソウル、ホン・ソンミン、ユ・ジュンウォン、イ・ハンビン、ケイダン、(後列左から)オ・ヒョンテ、ヒカル、キム・ギュレ、カン・ミンソ、ヒカリ、キム・ウソク (C)ORICON NewS inc.

グローバルボーイズオーディション番組『少年ファンタジー~放課後のときめきシーズン2~』からデビューが決まった、韓国の12人組ボーイズグループ・FANTASY BOYS(ファンタジーボーイズ)が9日、東京国際フォーラムAホールにて、『2023 FANTASY BOYS FAN CONCERT IN JAPAN[Welcome to your Fantasy]』を終え、囲み取材に参加。日本での初ファンコンサートや今後の展望について語った。

FANTASY BOYSは、同番組で勝ち残ったメンバー12人(ソウル、カン・ミンソ、イ・ハンビン、ヒカリ、リンチ、ユ・ジュンウォン、ヒカル、キム・ウソク、ホン・ソンミン、オ・ヒョンテ、キム・ギュレ、ケイダン)からなる、ボーイズグループ。日本人2人(ヒカリ、ヒカル)や中国、アメリカ出身メンバーも含まれ、韓国はもちろんグローバルな活動に期待が集まっている。(※今回リンチはビザ取得問題で来日できず欠席。)

――グループとして初来日してみていかがですか?

【ユ・ジュンウォン】練習生の時に日本に来たことがあったんですけど、今回FANTASY BOYSとして日本に来てファンの方と交流できて、これからも努力して日本の活動を続けていければと思っています。

――ファンコンサートはいかがでしたか?また、ファンと接することができた感想も教えてください。

【ホン・ソンミン】まだ正式デビューの前なのに、こんなにたくさんのファン方が見に来てくださって夢みたいです。夢のままで終わらないようにこれからも努力していきたいと思っています。

――どんなグループになっていきたいですか?

【ヒカル】さっきジュンウォンとも話していたんですけど、まずメンバーが健康でグループ活動を続けられるように頑張っていきたいと思います。また、昨日のコンサートもそうですが、ファンの方々のたくさんの応援があってこそですし、スタッフの方や私たちの両親もですが、たくさんのサポートがあるからこそできていることだと思います。感謝の気持ちを忘れずにグループ活動を続けていければと。感謝の気持ちを忘れないグループになりたいと思います。

――メンバーにおすすめしたい日本の観光スポットとご飯を教えてください。

【ヒカリ】きのうは公演が終わってから「どこにご飯を食べに行くのかな?」と思ったら、韓国料理を食べに行きました(笑)。みんなと食べられておいしかったです!韓国にいるときに日本に行ったら何が食べたいかを聞いてみたんですけど、牛カツを食べたいというメンバーが多かったです。おいしい牛カツを一緒に食べに行けたらいいなと思います。

――日本で行きたいところはありますか?

【イ・ハンビン】ディズニーランドとUSJに行きたいです。

【ソウル】5年前ほど前に、東京に来たことがあります。いま1番行きたいのは富士山です。とくに桜が咲いている時期に、富士山のふもとで写真を撮ってみたいなと思います。

――番組放送中に1番大変だったこと、楽しかったことを教えてください。

【キム・ウソク】番組内で「ティオ」という曲の撮影をしているときが1番幸せでした。

【ケイダン】メンバーたちはすてきなパートナーです。番組中、1番大変だったことはとても疲れていたことです。

【カン・ミンソ】セミファイナル・ミッションが終わった後に、メンバーたちと一緒にキャンプに行きました。その時のことが記憶に残っていて、キャンプファイヤーをしながらいろいろ話をしたことが思い出に残っています。

【キム・ギュレ】ファイナル・ミッションの楽曲を決めるときの運動会が、1番思い出深いです。お兄さんたちと一緒に走ったりしたことが1番記憶に残っています。

【オ・ヒョンテ】僕は辛かったことを話そうと思うんですけど、お兄さんや友達がどんどん脱落していくのが辛かったです。

――デビューが決まっての意気込みを教えてください。

【ユ・ジュンウォン】デビューを前にして、僕たちFANTASY BOYSを知らない人たちに知ってもられるよう努力していきたいと思います。ありがとうございます。

