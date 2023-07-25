【中日スタメン】”奇策”『1番・ビシエド』来日8年目で初のトップバッター
2023年7月25日 17時19分
◇２５日 中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日はダヤン・ビシエド内野手を「１番・一塁」で起用。来日８年目にして、初のトップバッターを務める。先発の小笠原慎之介投手は、ＤｅＮＡ・今永昇太投手と今季３度目のマッチアップ。左腕対決を制して、今季７勝目なるか。
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・左・関根
３番・三・宮崎
４番・二・牧
５番・一・佐野
６番・遊・大和
７番・右・梶原
８番・捕・戸柱
９番・投・今永
【中日】
１番・一・ビシエド
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・左・大島
７番・遊・福永
８番・二・村松
９番・投・小笠原
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・左・関根
３番・三・宮崎
４番・二・牧
５番・一・佐野
６番・遊・大和
７番・右・梶原
８番・捕・戸柱
９番・投・今永
【中日】
１番・一・ビシエド
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・左・大島
７番・遊・福永
８番・二・村松
９番・投・小笠原
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