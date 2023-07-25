ビシエド

◇２５日 中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日はダヤン・ビシエド内野手を「１番・一塁」で起用。来日８年目にして、初のトップバッターを務める。先発の小笠原慎之介投手は、ＤｅＮＡ・今永昇太投手と今季３度目のマッチアップ。左腕対決を制して、今季７勝目なるか。

【ＤｅＮＡ】

１番・中・桑原

２番・左・関根

３番・三・宮崎

４番・二・牧

５番・一・佐野

６番・遊・大和

７番・右・梶原

８番・捕・戸柱

９番・投・今永

【中日】

１番・一・ビシエド

２番・中・岡林

３番・右・細川

４番・三・石川昂

５番・捕・宇佐見

６番・左・大島

７番・遊・福永

８番・二・村松

９番・投・小笠原

