a flood of circle・佐々木亮介&ストレイテナー・ホリエアツシ

4人組ロックバンド・a flood of circleが24日、ストレイテナーのホリエアツシをプロデューサーに迎えたニューシングル「ゴールド・ディガーズ」(9月13日発売)の収録映像と楽曲情報を解禁し、発売前の9月5日に東京・下北線路街 空き地で、佐々木亮介(Vo&Gt)とホリエによる弾き語りフリーライブ『GOLD & SILVER NIGHT』の開催も発表した。

フリーライブの舞台には、下北沢のイベントスペース・下北線路街 空き地が選ばれた。ステージ前の人工芝生は「整理番号付き優先エリア入場整理券」が必要となる優先エリア、後方は整理券なしで出入り自由のフリーエリアとなる。この日の発表にあわせ、優先エリアの整理券抽選申し込みがチケットぴあでスタートしている。

当日は常設されているカフェで、同イベントとのコラボドリンクおよびフードの販売も行われる。フリーエリアの開場とグッズ販売は16:30からスタートし、フードエリアは昼ごろより営業を開始し、終演後も営業される。

a flood of circleは同シングルを引っ提げ、9月15日から東名阪ツアーを開催。ストレイテナーはファン投票によって選曲された25周年記念ベストを制作中で、10月15日に日本武道館公演も控える。そんな両バンドは、10月25日の渋谷CLUB QUATTRO公演で対バンも予定されている。

■a flood of circle『GOLD & SILVER NIGHT』日程

9月5日(火) 東京・下北線路街 空き地

出演:佐々木亮介(a flood of circle)、ホリエアツシ(ストレイテナー)

■シングル『ゴールド・ディガーズ』収録曲(9月13日発売)

▼CD(共通)

01. ゴールド・ディガーズ

02. ゴールド・ディガーズ(カラオケ)

▼Blu-ray(CD+Blu-ray盤のみ)

・Tour 花降る空に不滅の歌を -2023.06.16 Live at Zepp Shinjuku-

01. バードヘッドブルース

02. Vampire Kila

03. Dancing Zombiez

04. Black Eye Blues

05. 如何様師のバラード

06. Party Monster Bop

07. カメラソング

08. 人工衛星のブルース

09. 花火を見に行こう

10. くたばれマイダーリン

11. BLUE

12. 花降る空に不滅の歌を

13. ロックンロールバンド

14. GOOD LUCK MY FRIEND

15. プシケ

16. シーガル

17. 月夜の道を俺が行く

18. 本気で生きているのなら

19. 伝説の夜を君と

20. ミッドナイト・クローラー

21. I LOVE YOU

・AFTER PARTY MONSTERS -2023.06.16 Live at Shinjuku LOFT-

01. Party Monster Bop

02. Rock'N'Roll New School

03. バタフライソング

04. Sweet Home Battle Field

05. Drive All Night

06. Boy

07. The Beautiful Monkeys

08. 北極星のメロディー

09. ベストライド

▼DVD(CD+DVD盤のみ)

・Tour 花降る空に不滅の歌を -2023.06.16 Live at Zepp Shinjuku-

■a flood of circle『HAPPY YAPPY BLOOD HUNT』日程

9月15日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO(ワンマン)

9月17日(日) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO(ワンマン)

10月25日(水) 東京・渋谷CLUB QUATTRO(ゲスト:ストレイテナー)

10月26日(木) 東京・渋谷CLUB QUATTRO(ワンマン)

■ストレイテナー『25TH ANNIVERSARY ROCK BAND』日程

10月15日(日) 東京・日本武道館

