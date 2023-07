格闘家としての夢を語った朝倉未来(撮影:池本史彦) (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)に出場する朝倉未来のインタビューが、RIZINのYouTubeコンテンツ『RIZIN CONFESSIONS #128』で公開された。目前に迫ったヴガール・ケラモフ戦への心境と、その先のビジョンについて語っている。

自ら指名した強豪ファイターのケラモフとの試合に向けて、動画ではパトリッキー&パトリシオのピットブル兄弟と激しい練習に取り組むシーンなどが明らかになった。これまでの練習ではレスリングコーチを入れていなかった未来だが、ピットブル兄弟と帯同したレスリングコーチから指示された練習に手応えを感じ、「今後呼んでくるのはアリですね」と語った。

また、今回の試合に勝利し、2021年6月の『RIZIN.28』で一本負けしている前王者のクレベル・コイケへのリベンジを目指している未来に対して、取材者が「ベルトを獲ってクレベルに勝ったら、また一時期のように『もう俺辞めます』みたいなも~でが出るのかという怖さはありますよね」と聞くと、未来は「どうなんでしょうね…。まぁでも30歳で辞めると言いながら1年が経つので、わかんないです、こっから先は」と本音を明かした。

また、現在の心境に「いろんな仕事が確立して、ようやく格闘技にの打ち込める感じになったというか。最後の自分の夢を懸けるじゃないけど、今までで一番頑張ろうかなと思ってるんで」と力を込める。

取材者が「『終わり』に向けて走ってるんだなっていう雰囲気もあって、寂しいんだよね」と感想を伝えると、未来は「『終わり』に向けて? 俺全部勝つつもりですよ、ケラモフもクレベルも。これでさらに上のステップに行きたいと思ってますよ」とさらなる向上心をあらわにし、「UFCに行きたいんですよね、その2人に勝ったら。今の夢ですね」と、格闘技の世界最高峰の舞台への思いを口にした。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第7試合】

・フェザー級タイトルマッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第6試合】

・バンタム級タイトルマッチ

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第5試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第4試合】

・ライト級マッチ

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ級マッチ

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

パトリッキー・ピットブル vs. AJ・マッキー

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級マッチ

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

関連キーワード その他