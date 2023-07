アイドルグループ・モーニング娘。’23の誕生25周年を記念したニューアルバム『モーニング娘。ベストセレクション~The25周年~』が、8月30日に発売されることが決定し、あわせて新ビジュアルも公開となった。

今作は、“生みの親”つんく♂が歴代人気曲の中からセレクトした14曲と、派生ユニット・タンポポの「ラストキッス」、プッチモニの「ちょこっとLOVE」を現役メンバー(新メンバーを除く)で再レコーディングして収録される。

このほかにも、新曲「HEAVYGATE」「なんざんしょそうざんしょ」「悲しくなるようなRainyday」の3曲に加え、70~72枚目シングルまでの7曲を含め、2枚組CDに全26曲が盛り込まれる。「なんざんしょそうざんしょ」は、5月に17期として加入した新メンバー・井上春華と弓桁朱琴の初参加曲となる。

つんく♂は「書きおろしのオリジナル新曲が3曲入った合計26曲!!おたのしみにー!!」とアピール。今秋のツアーで卒今日予定のリーダー・譜久村聖は「是非お手に取って、今のモーニング娘。’23をお楽しみください!」と呼びかけている。

初回盤の付属Blu-rayには『rockin’on presents. COUNTDOWNJAPAN 22/23 2022.12.29 AT EARTH STAGE」が収録されることも決まった。

■つんく♂コメント

2年5ヶ月ぶりにモーニング娘。のアルバムが出ます。

ベスト盤のタイトルって(これって日本的発想だとは思いますが)

「ベスト盤」ってわかってもらうこと。他のベスト盤との明確な違いを出す。今作の特別感を入れたい。

というようなことが求められます。

さらに情報をどこまで組み込むかというようなことも考えるわけで、今回はめちゃ悩みました。

何個タイトル候補を書いたことか…(笑)

で、もろもろを考慮したあげく、「モーニング娘。ベストセレクション~The 25周年~」となりました。

書きおろしのオリジナル新曲が3曲入った合計26曲!!おたのしみにー!!

■譜久村聖(リーダー)コメント

16期の櫻井、17期の新メンバー井上と弓桁にとっては初めて参加、そして、私にとっては最後の参加となるアルバムです。先輩方から歌い継いできた楽曲を今のメンバーで再レコーディングしたり、新曲も収録されている盛りだくさんなアルバムになっています。

結成25周年記念にふさわしい、つんく♂さん選曲によるモーニング娘。歴代の楽曲が詰まった、「ベストセレクションアルバム」。是非お手に取って、今のモーニング娘。’23をお楽しみください!

■『モーニング娘。ベストセレクション~The25周年~』

▼CD Disc1

01. HEAVY GATE

02. なんざんしょ そうざんしょ

03. Swing Swing Paradise

04. Happy birthday to Me!

05. Chu Chu Chu 僕らの未来

06. 大・人生 Never Been Better!

07. Teenage Solution

08. よしよししてほしいの

09. ビートの惑星

10. One・Two・Three(23 Ver.)

11. わがまま 気のまま 愛のジョーク(23 Ver.)

12. What is Love?(23 Ver.)

13. 悲しくなるようなRainy day

▼CD Disc2

01. LOVEマシーン(updated 23 Ver.)

02. 恋愛レボリューション21(updated 23 Ver.)

03. そうだ!We’re ALIVE(updated 23 Ver.)

04. ハッピーサマーウェディング(23 Ver.)

05. ザ☆ピ〜ス!(23 Ver.)

06. ラストキッス(23 Ver.)

07. ちょこっとLOVE(23 Ver.)

08. 青春Night(23 Ver.)

09. ジェラシー ジェラシー(23 Ver.)

10. 気まぐれプリンセス(23 Ver.)

11. みかん(23 Ver.)

12. 浪漫 〜MY DEAR BOY〜(23 Ver.)

13. ここにいるぜぇ!(23 Ver.)

▼Blu-ray(初回生産限定盤のみ)

『rockin’on presents. COUNTDOWNJAPAN 22/23 2022.12.29 AT EARTH STAGE』01. OPENING

02. HOW DO YOU LIKE JAPAN?~日本はどんな感じでっか?~

03. Happy birthday to Me!

04. MC

05. まじですかスカ!

06. ピョコピョコウルトラ

07. Helpme!!(updated)

08. 青春小僧が泣いている

09. BRANDNEWMORNING

10. KOKORO&KARADA

11. そうだ!We’reALIVE(updated)

12. 泡沫サタデーナイト!

13. ドッカ~ンカプリッチオ

14. MC

15. LOVEマシーン(updated)

特典映像:バックステージ映像

