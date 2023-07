『超RIZIN.2』ファイトウィークにYouTubeでも各種コンテンツを配信(C)RIZIN FF

30日に開催される『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)のファイトウィークがいよいよスタート。RIZINのYouTubeチャンネルでも、さまざまな豪華コンテンツが連日にわたって配信される。

きょう24日は、4月29日に開催された『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』大会をまるごと一挙配信(後6:00~)。牛久絢太郎VS朝倉未来、斎藤裕VS平本蓮というフェザー級の注目2試合をマッチアップし、会場のチケットが即完売した注目大会の全試合を楽しむことができる。

あす25日は『RIZIN TV』(後6:00~)で、ゲストにライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザと前フェザー級王者のクレベル・コイケが登場する。

26日は2本立てで、午後5時からは人気コンテンツ『榊原社長に呼び出されました』の番外編として「○○を呼び出しちゃいました」。シークレットになっているゲストは誰か。そして午後7時からトーク番組『“超”RIZIN RADIO GOLD』には笹原圭一氏、ジャン斎藤氏、そして梅野源治などが出演する。

27日は『RIZINガール2022 最後だョ!ほぼ全員集合』(後7:00)。「超RIZIN.2見どころ紹介SP!」と題し、目前に迫った“真夏の格闘技の祭典”について語り尽くす。

大会2日前の28日は『朝倉未来 全試合一挙配信!』。大会のメインのRIZINフェザー級タイトルマッチでヴガール・ケラモフと対戦する朝倉未来が、これまでRIZINでどんな戦いを見せてきたのか、一気に振り返ることができる。

前日の29日には、『超RIZIN.2』公開計量のライブ配信(後3:30)、『FALENOガールズVS.RIZINガール~真夏の3番勝負~』(後5:00)、『超前夜祭』(後5:30)がラインナップ。まさにRIZIN尽くしの1週間となる。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第7試合】

・フェザー級タイトルマッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第6試合】

・バンタム級タイトルマッチ

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第5試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第4試合】

・ライト級マッチ

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ級マッチ

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

パトリッキー・ピットブル vs. AJ・マッキー

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級マッチ

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

