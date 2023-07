『超RIZIN.2』試合順が決定(C)RIZIN FF

30日に開催される『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)の試合順が決定した。後半3試合はタイトルマッチが並び、メインはRIZINフェザー級タイトルマッチの朝倉未来VS.ヴガール・ケラモフとなる。

前半戦は全5試合のBELLATORパートで、大会のオープニングとなる第1試合はアンドレイ・コレシュコフVS.ロレンズ・ラーキン。第4試合はBELLATORフライ級タイトルマッチの堀口恭司VS.神龍誠、そしてメインの第5試合はBELLATORライト級グランプリ1回戦のパトリッキー・ピットブルVS.AJ・マッキー。

休憩を挟んで後半のRIZINパートの第1試合には、“朝倉未来の弟子”であるヒロヤが伊藤裕樹に臨む注目の試合が選ばれた。4試合でまた休憩をはさみ、第5試合はRIZIN女子スーパーアトム級タイトルマッチの伊澤星花VS.クレア・ロペス、第6試合はバンタム級タイトルマッチのフアン・アーチュレッタVS.扇久保博正、そしてメインが未来VS.ケラモフという豪華ラインナップがそろった。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第7試合】

・フェザー級タイトルマッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第6試合】

・バンタム級タイトルマッチ

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第5試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第4試合】

・ライト級マッチ

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ級マッチ

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

パトリッキー・ピットブル vs. AJ・マッキー

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級マッチ

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

