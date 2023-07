サンディエゴ・コミコンに初参加した原菜乃華(C)バード・スタジオ/集英社 (C)SAND LAND製作委員会

俳優の原菜乃華が、アニメ映画『SAND LAND』(8月18日公開)のスペシャルレポーターとして、アメリカ・サンディエゴで行われた「San Diego Comic-Con International(サンディエゴ・コミコン)2023」に初参加。現地時間21日、本作の監督を務めた横嶋俊久と、長年鳥山氏の担当編集を務め、本作のエグゼクティブアドバイザーでもある伊能昭夫氏とともに、世界最速上映となるワールドプレミアに立ち会った。

サンディエゴ・コミコンは、1970年からアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴで毎年開催されている世界最大級のポップカルチャーの祭典。ハリウッド映画などの大作や人気ドラマの最新情報をお披露目する場となることも多く、ファンのみならず、メディアも注目し、2010年以降、毎年13万人以上が訪れる北米最大のイベントとなっている。

新海誠監督作品『すずめの戸締まり』でヒロイン・すずめの声を演じ、大のアニメ好きでもある原は、今回スペシャルリポーターとして、ワールドプレミアの前日に現地入りし、サンディエゴ内のさまざまな名所を訪れ、撮影を敢行。

まず訪れたのは、リトルイタリーと呼ばれるイタリアのグルメや工芸品が集まる地域。そこに設置された巨大イスに、本作の主人公・ベルゼブブのぬいぐるみと一緒に座ったキュートなスチールを撮影した。

次に青い空と海が映え、奥にミッドタウンが見えるヨットハーバーに向かい、イベント前にサンディエゴの魅力を満喫した原は、夕方頃、いよいよコミコン会場へ。会場近くのマリオット・サンディエゴマリーナホテルに設置された『SAND LAND』の巨大看板前でも記念撮影を行い、会場の目の前にあるサンディエゴきっての繁華街フィフス・アベニューへ。コミコン帰りの人やコスプレイヤーたちであふれる現地の盛り上がりを体感し、大興奮していた。

ワールドプレミア当日もイベント前に、コミコン内に大きく展示されている『SAND LAND』ブースを体験レポートし、集まったファンと交流。2000人のキャパシティの会場で行われたワールドプレミア上映は満席の盛況ぶりで、原は、「I love anime! So, I really understand how excited you all are!(私もアニメが大好きなのでみなさんの興奮がとてもよくわかります)」と英語であいさつ。本編上映前には、ゲームやホビーにまで及ぶ「SAND LANDプロジェクト」の全体像が明かされ、原作者の鳥山氏からの手紙が代読されるサプライズもあった。

■上映後、原菜乃華のコメント

観終わった後の爽快感がすごくて、あたたかい気持ちにもなりましたし、一人一人出てくるキャラクターが全員魅力的で、たくさん笑えるところもあって、もうめちゃくちゃ面白かったです!

(海外の反応について)映画を観ながら大きな声で一緒に笑ったり、敵を倒した後のシーンは全員で拍手したり、映画を共有してるんだなっていう一体感が会場全体に合って、すごく楽しかったです。

(お気に入りのキャラクターについて)やっぱりベルゼブブが可愛いところもありつつ、やるときはしっかりやるカッコよさみたいなものがあって、ベルゼブブ推しになっちゃいました!

サンディエゴの皆さんと『SAND LAND』を観ることができて、すごく楽しかったですし、幸せな空間でした。笑えるシーンもいっぱいありますし、魅力的なキャラクターもたくさんいて、世界観や色彩も本当に素敵なので、日本の皆さんもハマること間違いないと思います!

■『SAND LAND』とは?

魔物と人間が共存する、水を失った摩訶不思議な砂漠の世界を舞台に、悪魔の王子・ベルゼブブが、魔物のシーフ、人間の保安官・ラオと奇妙なトリオを組んで砂漠のどこかにある「幻の泉」を探す危険な旅に出る―というストーリー。

2000年に「週刊少年ジャンプ」(集英社)にて短期集中連載され、全1巻で完結する作品ながら、「冒険、アクション、ユーモアのバランスが完璧。鳥山明氏の魅力がすべて詰まっている」「鳥山先生の真骨頂である戦車と老人と冒険。ストーリーと絵のクオリティを存分に味わえる傑作」など、今なお熱く語り継がれている伝説の名作。

関連キーワード アニメ