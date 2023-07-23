速報
ツール・ド・フランス第２０ステージを制したタデイ・ポガチャル＝２２日、ルマルクシュタイン（ＡＰ＝共同）
関連キーワード
２５歳小滝、ツアー初優勝 大東建託女子ゴルフ最終日
大東建託いい部屋ネット・レディース最終日（２３日・福岡県ザ・クイーンズヒルＧＣ＝６５４０ヤード、パー...
7月23日
吉田３安打、首位打者に浮上 大谷は３三振、４連勝で止まる
【ボストン共同】米大リーグは２２日、各地で行われ、レッドソックスの吉田はボストンで行われたメッツとの...
愛知・杜若の金原投手が無安打無得点 98球の”マダックス”も達成
第１０５回全国高校野球選手権愛知大会は２３日、５回戦８試合を戦い、杜若（愛知県豊田市）の金原優大投手...
元日本代表の川澄が新潟入り サッカー女子ＷＥリーグ
サッカー女子のＷＥリーグの新潟は２３日、元日本代表の川澄奈穂美（３７）が加入すると発表した。８日に米...
Ｘゲームで赤間２位、西矢３位 米国大会スケボー女子ストリート
【ロサンゼルス共同】Ｘゲーム米国大会第２日は２２日、ロサンゼルス近郊で行われ、スケートボード女子スト...
平戸海が休場、左脚負傷か 名古屋場所、千秋楽
大相撲の東前頭５枚目、平戸海（２３）＝本名坂口雄貴、長崎県出身、境川部屋＝が名古屋場所千秋楽の２３日...