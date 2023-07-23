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ポガチャルが第２０ステージ制す　自転車ツール・ド・フランス

2023年7月23日 13時55分 (7月23日 14時05分更新)
　ツール・ド・フランス第２０ステージを制したタデイ・ポガチャル＝２２日、ルマルクシュタイン（ＡＰ＝共同）

　ツール・ド・フランス第２０ステージを制したタデイ・ポガチャル＝２２日、ルマルクシュタイン（ＡＰ＝共同）

　世界最高峰の自転車ロードレース、ツール・ド・フランスは２２日、ベルフォールからルマルクシュタインまでの第２０ステージ（１３３・５キロ）が行われ、タデイ・ポガチャル（スロベニア）が３時間２７分１８秒で制した。ヨナス・ビンゲゴール（デンマーク）が最終ステージを残して総合首位を守った。（共同）

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