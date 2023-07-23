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平戸海が休場、左脚負傷か　名古屋場所、千秋楽

2023年7月23日 10時48分 (7月23日 12時54分更新)
　平戸海

　平戸海

　大相撲の東前頭５枚目、平戸海（２３）＝本名坂口雄貴、長崎県出身、境川部屋＝が名古屋場所千秋楽の２３日、休場した。阿炎に敗れた１４日目に左脚を痛めたとみられる。１４日目まで５勝９敗だった。
　平戸海の休場は、新十両だった２０２１年九州場所以来で３度目。千秋楽の対戦相手、琴勝峰は不戦勝。

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