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米男子ゴルフ、久常涼は１７位　バラクーダ選手権第３日

2023年7月23日 10時05分 (7月23日 10時25分更新)
　米男子ゴルフのバラクーダ選手権で首位に立ったパトリック・ロジャーズ＝２２日、カリフォルニア州トラッキー（ゲッティ＝共同）

　米男子ゴルフのバラクーダ選手権で首位に立ったパトリック・ロジャーズ＝２２日、カリフォルニア州トラッキー（ゲッティ＝共同）

　得点制で争う米男子ゴルフのバラクーダ選手権は２２日、カリフォルニア州トラッキーのタホマウンテン・クラブ（パー７１）で第３ラウンドが行われ、１５位で出た久常涼は６点で通算２３点の１７位に後退した。バーディー２点、ボギーはマイナス１点などホールごとの結果を得点化する。
　パトリック・ロジャーズ（米国）が通算３４点で首位に立った。（共同）

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