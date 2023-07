声優・和氣あず未が22日、京都劇場にてオーケストラコンサートを開催した。

弦カルテット+ピアノ+管楽器+パーカッションというシンフォニックのミニマムな基本編成とVoiceとの一番シンプルな形でのコラボレーションコンサートシリーズ「Voice Of Symphonic」。同シリーズのゲストボーカルとして、初めてオーケストラとのコラボでソロ楽曲の数々を披露した。

和氣にとっては、オーケストラとの共演はもちろん、ソロとして関東以外での公演も初。同公演には同じレーベルで音楽活動を行う諏訪ななか、大西亜玖璃も出演し、昼の部では各ソロ曲のメドレーを、夜の部では和氣あず未のソロ楽曲「僕たちはいつもさよならと言っている」をコラボで披露するなど、三者三様の華やかな歌声でステージを彩った。

昼夜ともに、ラストの楽曲はクラップが楽しい、ライブにピッタリの『恋じゃないならなんなんだ』。終始はんなりと温かいムードで行われた公演は観客の熱いクラップとともに幕を閉じた。

◆セットリスト

Voice of Symphonic Vol.3〜おこしやす〜 @京都劇場

和氣あず未 コンサート「超革命的恋する音楽会〜夏じゃないならなんなんだ〜」

<昼公演 SETLIST>

M1 アイリスの夜

M2 夢よりも早くこの恋が覚めても

M3 Tuesday

M4 Touch the moon

M5 メドレー So Sweet~本日は晴天なり~僕があじゅじゅと恋をする

M6 初恋カラーズ (大西亜玖璃)

M7 溶けるみたい (諏訪ななか)

M8 永遠を一歩降りて

M9 僕たちはいつもさよならと言っている

M10 イツカノキオク

M11 キミトノミライ

EN1 恋煩い

EN2 恋じゃないならなんなんだ

<夜公演 SETLIST>

M1 アイリスの夜

M2 夢よりも早くこの恋が覚めても

M3 Tuesday

M4 Touch the moon

M5 永遠を一歩降りて

M6 Morning glow (諏訪ななか)

M7 Do you agree? (大西亜玖璃)

M8 僕たちはいつもさよならと言っている with 諏訪ななか、大西亜玖璃

M9 記憶に恋をした

M10 イツカノキオク

M11 キミトノミライ

EN1 帰り道が見えない

EN2 恋じゃないならなんなんだ

関連キーワード アニメ