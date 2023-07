Sexy Zone(左から)佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、中島健人

Sexy Zoneが、オリジナルアルバム『Chapter II』を引っ提げたサマーツアー『SEXY ZONE LIVE TOUR 2023 ChapterII』の横浜アリーナ公演を21日に開催した。“Sexy Zone第二章”という意味も込められた最新アルバムをベースに、Sexy Zoneのさまざまな魅力が詰まった全26曲のナンバーで盛り上げた。

アルバムのアートワークコンセプトである“音楽のある夜の街に繰り出すSexy Zone”とリンクしたような、“東京の夜の街”をイメージしたメインステージ。メンバーの名前をもじった看板やカラフルなネオンが輝くセットの上部には、昨年のツアー同様、往年の音楽番組で使用されていた楽曲紹介のフラップ式パネルが。公演を通して、すべての楽曲タイトルが表示される仕掛け。開演定刻を迎え、場内が暗転すると、そんなステージにSexy Zoneが登場。オープニング曲「BUMP」をド派手な炎の特効を多用した攻撃的なパフォーマンスで繰り広げ、冒頭から“新章”を強く印象付ける。躍動感たっぷりの振り付けと曲中せりふでわかせた「Freak your body」でも盛り上げると、続く「極東DANCE」では「声出していいんだぞー!?」と佐藤勝利が絶叫。ファンも精いっぱいの歓声の声で応え、会場は一層熱を帯びる。

新たな演出でもファンを魅了した今回のライブ。センターステージにはリフター機能が設置され、それがせり上がると4つの側面に配置された一枚物のLEDに映像が映し出される仕組み。「Take A New Step」は、それを駆使したスタイリッシュな世界観にクギヅケ。「Cream」はせり上がったステージごと回転し、バックダンサーと共にイスを使った振り付けや軽快なステップでも魅了した。花道の床にもLEDが使用され、彼らの足跡と連動したような光の映像で始まった「Trust Me, Trust You.」はファンタジックかつ神秘的なムードで。歌詞の一部が床のLEDに流れる演出にも目を奪われた。

久々となるソロコーナーは4人の個性が前面に。佐藤はチェックのしゃれたセットアップスーツで「雨に唄えば」を披露。明るく無邪気なナンバーを自らもハンドクラップをして盛り上げる。菊池風磨の「My World」は、攻めたラップのリリックとアウトローな雰囲気のステージが圧巻。大人っぽさとヤンチャさが同居したステージを、さすがの表現力で魅せる。松島聡は普段の本人とギャップを感じるナンバー「Turbulence」でワイルドな一面が炸裂。躍動感のあるパフォーマンス圧倒した。ソロのトリを飾った中島健人の「ROSSO」は、作り込まれた上質かつセクシーな空間で歌い始め、徐々に激しさを増すダンスが絶品。4者4様のソロで、会場を魅了した。

ラストスパートは、東京の夜の街並みをバックに、ゴールド衣装の4人+バックダンサーの群舞で魅せる「Purple Rain」が大迫力。そして映像を挟み、9月20日リリースのシングルから「本音と建前」(菊池主演ドラマ『ウソ婚』主題歌/椎名林檎が楽曲提供)と「Try This One More Time」(中島が日本語吹替版主役を務める映画『トランスフォーマー/ビースト覚醒』日本語吹替版主題歌)を初披露。グルーヴィーなサビのサウンドが印象的な「本音と建前」は、イントロが流れると一気に会場のボルテージが上がり、大歓声に包まれる。「Try This One More Time」ではエモーショナルなラップで更に会場を一つにし、最高にピースな時間を作り上げた。

その後は、バックステージでバキバキに踊った「ROCK THA TOWN」、松島が「知ってたら一緒に歌ってね!」と呼びかけた「High!! High!! People」などで会場をひとつに。最後のあいさつ。

「皆さんの黄色い声援をエネルギーにいつもステージに立っています。ライブに立つごとに思います。みんなに会えると、どんなに落ち込んでいても、一人の人間としてもアイドルとしても強くなれる気がします。今の自分の全力、今のSZの全力を注いでこれからもステージの上に立って皆さんと一緒に前に進みたいと思っているので、その先にあるバラのつぼみを一緒に咲かせていきましょう」(中島)。

「今回のツアーは“攻める”をテーマにやってるんですけど。何をしたいかって言ったら、逆に聞こえるかもしれないけど、Sexy Zoneを守りたくて。攻めることで今のSexy Zoneが守られると思うし、前を向いてると見せられると思う。そして、それがみんなを守ることにつながっていってほしいなって。みんなのことも、守らせてください。どんどん上を目指して攻めていきます」(佐藤)。

「こうやって声を出すことができて、皆さんのエネルギーを直接もらうことができて本当にうれしかったです。一番は、ずっと笑ってたいですよね。で、楽しいことをみんなといろいろ共有できたらいいなっていうのが一番伝えたいことですね。すべてのファンの皆さんに愛を、いろんな形で届けていきたいなって改めて思いました。今日は本当に素敵な時間をありがとうございました」(松島)。

「『Chapter II』と題したのにはワケがありまして。まずは皆さのおかげでドーム公演を昨年、開催することができました。長い時間待たせてしまいましたが、皆さんと一緒に、5人でドームに立てたことは僕たちの宝物だと思ってます。ただ、それで燃え尽きるのではなくて、ここからもう1回、帯を締め直してまた“新章開幕”、幕開けといきたいないう意味を込めて『Chapter II』というツアー、アルバムにしました。それぞれがそれぞれの道を歩んでいく中で、僕たちも皆さん一人ひとりの、あなたの背中を押せる存在になれればいいなと日々尽力して参りたいと思います」(菊池)。

アンコールはスタンドトロッコで細かく回りながらファンサービスを届け、会場中を笑顔にしたSexy Zone。中島が「最後にオレたちの名前、叫べる? 本当に叫べんの!?」と聞き、いつものように「We are……Sexy Zone!!」のコールでライブが終了となるはずだったその瞬間、本日2つめのサプライズが。「We」を言い終わったところで会場全体が暗転し、モニターに日本地図が。大阪、東京、福岡にズームアップする映像が流れ、12月の3大ドームツアーが発表されたのだ。その瞬間、地鳴りのような歓声が。メンバーも「3大ドーム、決まりましたー!!」(佐藤)、「東京、大阪と来て、福岡っていうのがオレたちらしいね」(菊池)、「(去年の東西ドームから1ヵ所増えて)1コ、レベルアップしたぞー!」(中島)、「(去年に続いてクリスマス当日を)また一緒に過ごせちゃうんだね」(松島)と大喜び。4人ではしゃぎながらステージ上で自撮りをしたりと、うれしい発表の余韻を楽しんだ。

仕切り直し、改めて全員で「Sexy Zone!!」と叫び、大盛況のうちに幕を下ろしたコンサート。年末の再会を約束して、4人は大きく手を振ってステージを後に。最後は中島が「3大ドーム、Sexyサンキュー▼」(▼=ハートマーク)のメッセージを残して幸せすぎる約2時間半は終了した。

