アイドルグループ「Sexy Zone」が今年12月に福岡、大阪、東京の3都市で2年連続となるドームツアーを開催することが決定した。21日、最新アルバム「ChapterⅡ」を引っ提げた全国アリーナツアー(7都市25公演)の横浜アリーナ公演で発表された。昨年大みそかのジャニーズカウントダウンライブをもってメンバーのマリウス葉(23)さんが卒業し、4人体制で新たな章に突入したセクゾ。今年は初のペイペイドームも加わり、進化した姿で3大ドームに立つ。

◇ ◇

ドームツアーは12月2、3日に福岡ペイペイドーム、同16、17日に京セラドーム大阪、12月24~26日に東京ドームを回る。アンコールでメンバーが最後のあいさつを終えた後、会場が暗転しファンにサプライズで開催が日程とともに発表されると、耳をつんざくほどの大歓声が会場を包んだ。

「3大ドームぶっかまし~‼ 3大ドームぶったまげ~‼」。菊池風磨(28)がおどけながらも喜びを報告。佐藤勝利(26)は「聡ちゃんの鳥肌がすごいよ!」と松島聡(25)の腕をアピールした後、改めて「3大ドーム決まりました‼」とシャウトした。中島健人(29)は最後に「3大ドーム、セクシーサンキュー‼」と決め顔をすると、ファン1万5000人のハートを打ち抜いた。

昨年12月、デビューから11年かけて東京と大阪で悲願の初ドームツアーが実現したが、今年は福岡が新たに加わる。福岡は昨年のアリーナツアーがコロナ禍で中止となっていただけに、悲しい思いをさせた現地ファンへのリベンジ公演にもなる。

この日の公演前の取材で菊池は「(新たに加わったのが)名古屋じゃないのが僕たちらしいかも」と苦笑しながら、「ここから5大ドーム制覇に向けて一歩ずつ公演数と場所を積み重ねていきたい。第2章で5大ドームは大きな目標です」と誓いを立てた。

東京ドーム公演はクリスマスシーズンに開催されることについて記者から問われた中島は「何か言ってほしい感じですか? 早めのサマーサンタになりますか?」とノリノリで「このシーズンにライブをギフトできることはうれしいですし、東京ドームもこんなに数いるアーティストの中でクリスマスに僕らを選んでくれてありがとうと。今年はイブもクリスマスもアフタークリスマスも僕らが頂きます。メリークリスマス!」と喜びを語った。

なお、今回のツアーでは第2章を印象づけるようにEDMやヒップホップなどメンバーが新たなジャンルの音楽に挑戦している。初披露となる新曲「本音と建前」「Try This One More Time」を含む全26曲を届けた。