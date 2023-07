『超RIZIN.2』に向けて公開練習を行った扇久保博正(C)RIZIN FF

30日に開催される『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)に緊急参戦が決定した扇久保博正(35)が21日、自身が所属するジム「パラエストラ柏」で公開練習を実施。「出ただけだったら面白くないので、出るからには勝とうと思っています」と静かに必勝を誓った。

同大会では朝倉海(29)とフアン・アーチュレッタ(35)によるバンタム級タイトルマッチが予定されていたが、海が今月4日に左膝内側側副靱帯損傷という大けが(全治6週間)を負ったため、欠場が決定。代打として、2021年のバンタム級グランプリ優勝者の扇久保が出場する。

大会まで20日を切った今月11日に緊急オファーを受けた扇久保は「9月にフライ級で試合をする予定で、それに向けて体を作っていた。心拍数を最大限まで上げる練習をやってなかったので、試合が決まった先週から取り入れて1日1度は最大心拍数まで上げています。そのほかはいつも通りの試合に向けた練習をやっています」と準備状況を明かす。

緊急出場が発表されると、SNSには「男気に感動した!」という声があふれたが、扇久保は「心の底からパワーになっています」と感謝。対戦相手のアーチュレッタはベラトールの元王者で、RIZINでもキム・スーチョルと井上直樹に勝利している強豪ファイターであるため、勝利のために「日本中からパワーを送ってください」と呼びかけた。

これほどまでの短期間オファーは初めての経験で、「いつもは2ヶ月追い込むところを10日くらいしかできない。怖さや不安はある」と本音をのぞかせる。それでも「逆に、いつもはこの時期は疲弊した状態だけど、フレッシュな状態で戦えるのでワクワクしている」とメリットも見出している。

ファイトスタイルは「似ている」というアーチュレッタに対して、「準備時間が短いので感覚的な戦いになると思う。打撃戦にしようとか考えるより、自分のスタイルをぶつけていきます」と闘志をみなぎらせた。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

・フェザー級タイトルマッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

・ライト級マッチ

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

・バンタム級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

・58キロ級マッチ

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

パトリッキー・ピットブル vs. AJ・マッキー

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

